﻿ Правительство одобрило соглашения с российскими лизинговыми компаниями о продаже белорусских товаров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Правительство одобрило соглашения с российскими лизинговыми компаниями о продаже белорусских товаров

14.02.2017 14:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Правительство одобрило соглашения с российскими лизинговыми компаниями о продаже белорусских товаров

”КУЗБАССЛИЗИНГ“ и ”Металлоинвестлизинг“ будут отныне предлагать в России товары белорусских производителей в лизинг. Соответствующие соглашения одобрены 13 февраля правительством Беларуси.

Как сообщила пресс-служба Совмина, постановлением Совета министров от 13.02.2017 №121 одобрен проект Договора между правительством и ”КУЗБАССЛИЗИНГ“ о предоставлении в Российской Федерации товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды в качестве основы для проведения переговоров.

Также постановлением Совета министров от13.02.2017 №120 одобрен проект Договора между правительством и акционерным обществом ”Металлоинвестлизинг“ о предоставлении в Российской Федерации товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды (лизинга) в качестве основы для проведения переговоров.

В обоих случаях ОАО ”БПС-Сбербанк“ определено банком-агентом по выполнению условий Договора с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Республикой Беларусь, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.

Настоящие постановления вступают в силу со дня его принятия.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
”КУЗБАССЛИЗИНГ“ и ”Металлоинвестлизинг“ будут отныне предлагать в России товары белорусских производителей в лизинг. Соответствующие соглашения одобрены 13...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Huawei P10 рассекретили перед презентацией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика