



Постановлением Совета Министров от 13.02.2017 №122 одобрен проект дополнительного соглашения №1 к Договору между Правительством Республики Беларусь и ООО ”Эксимлизинг“ (Украина).

Речь идет о предоставлении в Украине товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды (лизинга) от 6 мая 2015 года (далее – Дополнительное соглашение) в качестве основы для проведения переговоров, сообщила пресс-служба Совмина.

Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с обществом с ограниченной ответственностью ”Эксимлизинг“ (Украина) по проекту Дополнительного соглашения, разрешив ему при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание дополнительного соглашения при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.