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Ситуация на границе: очереди фур в направлении Литвы уменьшаются

14.02.2017 14:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Количество большегрузов, ожидающих выезда в Литву со стороны Беларуси, во вторник днем уменьшилось по сравнению с тем, которое было утром, свидетельствуют данные сайта Государственного пограничного комитета республики.

Ситуация на границе: очереди фур в направлении Литвы уменьшаются
© Sputnik/ Василий Семашко
Погранкомитет назвал причину очередей на границе с Литвой

Если по состоянию на 8 часов утра вторника в пунктах пропуска находились 302 фуры, то по состоянию на 14:00 их, по данным официального портала ГПК, стало 223.

Наибольшее количество большегрузов по-прежнему в "Каменном Логе" — 160, в пункте пропуска "Бенякони" — 63 фуры, в "Котловке" их всего 10. В "Привалке" грузовых автомобилей нет.

Небольшой количество фур ожидает въезда в Беларусь и со стороны Литвы — в "Котловке" и "Каменном Логе" стоят по 10 большегрузов.

Что касается белорусско-польской границы, то небольшая очередь находится в пункте пропуска "Брузи" — там выезда в Евросоюз ожидают 18 фур, а также девять легковых автомобилей. В пункте пропуска "Брест" на белорусской стороне стоят 90 легковушек. В остальных пунктах пропуска очередей нет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Наибольшая очередь грузовых автомобилей – в "Каменном Логе", а легковых – на польской границе в ПП "Брест".

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