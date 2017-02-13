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Huawei P10 рассекретили перед презентацией
Известный поставщик утечек @OnLeaks
Свежие рендеры целиком совпадают с ранее ходившей в Сети информацией о внешнем виде будущего флагмана компании Huawei. Дизайн Huawei P10 будет сильно напоминать предыдущую модель — P9. Единственным видимым отличием является переехавший на переднюю панель сканер отпечатков пальцев — теперь он расположен в механической кнопке «домой».
Кнопка включения и "качелька" регулировки громкости разместятся на правой грани корпуса, а порт для зарядки USB-C вместе с 3,5-мм разъемом для наушников и мультимедийным динамиком будут расположены на нижней грани смартфона.
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Ожидается, что смартфон получит 5,2-дюймовый Full HD дисплей (ранее сообщалось о 5,5-дюймовом варианте) и будет поставляться в трех модификациях. Самая доступная версия включает в себя 4 Гб оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища, вторая модификация идет с 4 ГБ оперативки и несет на борту уже 64 ГБ встроенной памяти. Топовая версия поступит в продажу с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Также в Сети появилась уточненная информация об увеличенной версии будущего флагмана — Huawei P10 Plus.
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Скорее всего Huawei P10 и P10 Plus получат двойные камеры на 12 МП, выполненные в сотрудничестве с Leica. Также оба смартфона будут базироваться на процессоре собственного производства Huawei — Kirin 960 или 965 и получат защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и звуковую систему Harman/Kardon.
Официальная презентация новинок ожидается 26 февраля на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.
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Известный поставщик утечек @OnLeaks опубликовал новые рендеры и 360-гардусное видео флагманского смартфона компании Huawei - P10, основанные на CAD-чертежах будущего...
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