﻿ Минское "Динамо" сыграет сегодня с тольяттинской "Ладой" без главного тренера. 21.by
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Минское "Динамо" сыграет сегодня с тольяттинской "Ладой" без главного тренера

14.02.2017 14:36 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» начнет сегодня последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ матчем с тольяттинской «Ладой».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Накануне игры стало известно, что из-за болезни матч проустит главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт. Его во второй раз в сезоне заменит Рон Паско.

«Лада» уже потеряла шансы на выход в плей-офф, но игроки, не имеющие контрактов на следующий сезон, продолжат бороться до конца сезона.


  

«Динамо-Минск»
  0−0  

«Лада»

 
 

 

 

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 19.30.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" начнет сегодня последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ матчем с тольяттинской "Ладой".

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