Минское «Динамо» начнет сегодня последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ матчем с тольяттинской «Ладой».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Накануне игры стало известно, что из-за болезни матч проустит главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт. Его во второй раз в сезоне заменит Рон Паско.

«Лада» уже потеряла шансы на выход в плей-офф, но игроки, не имеющие контрактов на следующий сезон, продолжат бороться до конца сезона.



«Динамо-Минск» 0−0 «Лада»

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 19.30.