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Минское "Динамо" сыграет сегодня с тольяттинской "Ладой" без главного тренера
Минское «Динамо» начнет сегодня последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ матчем с тольяттинской «Ладой».
Накануне игры стало известно, что из-за болезни матч проустит главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт. Его во второй раз в сезоне заменит Рон Паско.
«Лада» уже потеряла шансы на выход в плей-офф, но игроки, не имеющие контрактов на следующий сезон, продолжат бороться до конца сезона.
SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 19.30.
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Минское "Динамо" начнет сегодня последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ матчем с тольяттинской "Ладой".
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