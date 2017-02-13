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Россия выпустит первую пластиковую банкноту уже в 2018 году

14.02.2017 14:34 — Разное | Ежедневник  
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Россия выпустит первую пластиковую банкноту уже в 2018 году

Центробанк России заявил, что намерен выпустить первую в стране пластиковую банкноту номиналом 100 рублей уже в 2018 году.

Как заявил заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский на IX Уральском форуме "Информационная безопасность в финансовой сфере", необычная купюра будет посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года. "Памятная банкнота будет пластиковой, это - 100%. Она будет иная на ощупь и по качеству материала", - пояснил Георгий Лунтовский. Он уточнил, что что Центробанк рассчитывает выпустить ее в I квартале 2018 года, сообщает ТАСС.

"Гознак впервые сталкивается с такой технологией, поэтому мы не торопимся активно внедрять ее", - добавил Георгий Лунтовский. Дизайн новых банкнот будет утвержден советом директоров Банка России в апреле.

 
 
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Центробанк России заявил, что намерен выпустить первую в стране пластиковую банкноту номиналом 100 рублей уже в 2018 году.

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