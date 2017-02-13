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Ученые нашли в Марианской впадине запрещенные ядовитые химикаты

14.02.2017 14:56 — Разное | Tut.by  
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Ученые обнаружили чрезвычайно высокий уровень загрязнений в Марианской впадине. Туда попали пивные банки, полиэтиленовые пакеты и даже запрещенные промышленные химикаты. Ничуть не лучше ситуация и в другой глубочайшей впадине — желобе Кермадек. Научная работа об этом появилась в журнале Nature Ecology and Evolution, передает Газета.Ru.


Изображение: brainsly.net

Эксперты исследовали обитавших во впадинах бокоплавов — крошечных раков, похожих на креветок. Концентрация полихлорированных дифенилов (ПХД) оказалась в 50 раз выше, чем у крабов, обитающих у реки Ляохэ — одной из самых грязных рек в Китае. 

ПХД были запрещены в 1970-х годах, когда оказалось, что они вызывают рак. За период с 1930 по 1970 год в мире было произведено около 1,3 млн тонн ПХД. Они попадали в ткани более крупных животных, которые после смерти становились кормом для бокоплавов и других мелких обитателей впадины.

«Мы все еще расцениваем океан как нечто далекое и нетронутое, сохранное от вмешательства человека. Но наше исследование показывает, что, увы, это далеко от истины», — отмечают исследователи. Далее они собираются оценить содержание пластика в организме морских животных.

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Эксперты исследовали обитавших во впадинах бокоплавов - крошечных раков, похожих на креветок.

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