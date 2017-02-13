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В Бресте пешеход пытался на дороге свести счеты с жизнью после ссоры с возлюбленной

14.02.2017 15:04 — Разное | Tut.by  
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Дракой закончилась попытка суицида 27-летнего жителя Бреста.

27-летний житель Бреста, поругавшись со своей возлюбленной, решил свести счеты с жизнью, и, изрядно выпив, вышел на проезжую часть. 28-летний товарищ нарушителя попытался его остановить. Завязалась драка.

Сотрудники ГАИ остановили потасовку и доставили пешеходов в наркологический диспансер. Проходить медицинское освидетельствование они отказались, сообщили в ГАИ региона.

В отношении молодых людей составлены административные протоколы за нарушение ПДД пешеходами.

 
Теги: Брест
 
 
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28-летний товарищ нарушителя вышел на дорогу за другом и попытался его остановить. Завязалась драка.

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