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В Бресте пешеход пытался на дороге свести счеты с жизнью после ссоры с возлюбленной
Дракой закончилась попытка суицида 27-летнего жителя Бреста.
27-летний житель Бреста, поругавшись со своей возлюбленной, решил свести счеты с жизнью, и, изрядно выпив, вышел на проезжую часть. 28-летний товарищ нарушителя попытался его остановить. Завязалась драка.
Сотрудники ГАИ остановили потасовку и доставили пешеходов в наркологический диспансер. Проходить медицинское освидетельствование они отказались, сообщили в ГАИ региона.
В отношении молодых людей составлены административные протоколы за нарушение ПДД пешеходами.
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28-летний товарищ нарушителя вышел на дорогу за другом и попытался его остановить. Завязалась драка.
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