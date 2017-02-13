Дракой закончилась попытка суицида 27-летнего жителя Бреста.

27-летний житель Бреста, поругавшись со своей возлюбленной, решил свести счеты с жизнью, и, изрядно выпив, вышел на проезжую часть. 28-летний товарищ нарушителя попытался его остановить. Завязалась драка.

Сотрудники ГАИ остановили потасовку и доставили пешеходов в наркологический диспансер. Проходить медицинское освидетельствование они отказались, сообщили в ГАИ региона.

В отношении молодых людей составлены административные протоколы за нарушение ПДД пешеходами.