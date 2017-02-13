



За два месяца белорусский электробус в Санкт-Петербурге преодолел 4200 км и перевез 16 тыс. пассажиров по маршруту №9 «Автобусная ул.- пл. Мужества».

Как сообщила пресс-служба Департамента по энергоэффективности, маршрут берет старт от автобусного парка, что дает возможность зарядки транспортного средства от обычной сети, без использования внешней зарядной станции.

Электробус вмещает 85 пассажиров, «двойной» - вместимостью 170 человек. Также он имеет низкий пол и приспособлен для маломобильных граждан.

Тестирование показало, что запас хода при полной зарядке, составляющий 76 км, явился одним из немногих недостатков электробуса. Водители оценили удобство управления и зарядки транспортного средства. Пассажиры остались довольны новинкой, отметив бесшумный и плавный ход.

Предприятие отмечает снижение затрат при эксплуатации электробуса по сравнению с дизельным автобусом. Разница формируется за счет цены электроэнергии и уменьшения объема технологических работ, что обусловлено особенностями конструкции. Однако, цена автобусов с электродвигателем, превышающая цену дизельных собратьев почти в 2 раза, увеличивает амортизационные отчисления. Средняя рыночная стоимость электробуса варьируется от 20 до 30 млн рублей. Достижение положительного экономического эффекта возможно при условии субсидирования производителей за счет средств федерального бюджета. А учитывая экологичность подобного транспорта, соответствующая федеральная программа могла бы поддержать его широкое применение в России.