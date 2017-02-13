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Бишон, пуми, левретка и другие – собаки на Вестминстерском шоу

14.02.2017 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В самом престижном шоу в мире — Westminster Kennel Club Dog — принимают участие около 2,8 тысяч собак. На выставке представлено 190 разных пород. Смотрите в фотоленте Sputnik, как подготовились и выступили на шоу борзые, пудели, пекинесы, колли, спаниели, бульдоги, ротвейлеры, бигли и другие.

Вестминстерское собачье шоу проводится 140 лет подряд без единого перерыва. Все начиналось как сбор богатых и хвастливых охотников, а превратилось в одну из самых престижных выставок на планете.

 
 
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Вестминстерское шоу собак проходит в эти дни Нью-Йорке в 141-й раз.

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