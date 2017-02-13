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Президент о бизнесе: не надо туда ходить с ревизиями и проверками

14.02.2017 15:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси провел совещание с рабочей группой по оптимизации контрольной деятельности в бизнесе и поставил задачу добиться реального улучшения условий для деловой активности за счет сокращения количества проверок.

"Нам хватит увлекаться тотальным контролем, давно пора пересмотреть подходы к самой его сути. Основной акцент на конечный результат, а не на проверки ради них самих. Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб, не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом", — сказал Лукашенко. 

Президент о бизнесе: не надо туда ходить с ревизиями и проверками
© Sputnik Сергей Гунеев
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По словам президента, это ненормально, когда процесс производства пищевой продукции контролируют и ветеринары, и санитары, и Госстандарт, и иные структуры.

"Удивительно, что при таком всеобщем контроле мне часто приходилось лично вскрывать факты грубейших нарушений условий хранения, например, мясной продукции, как это было в апреле 2014 года. Знаете нашумевший скандал при посещении Слуцкого мясокомбината. Людей тогда чуть не потравили гнилым мясом. Это наглядный пример неэффективности существующей системы контроля", — отметил президент.

Лукашенко назвал грамотную организацию системы контроля важнейшим фактором привлечения инвесторов. Число проверяющих необходимо оптимизировать, принцип их работы должен быть пересмотрен.

"Не надо ходить с ревизиями и проверками. Дальше по закону — ответственность на руководителе. Пусть он там занимается и противопожарной, и санитарной, и прочими видами безопасности. И если поступила информация от общества, через СМИ или оперативная, идите и встряхните так, чтобы тысячный услышал", — констатировал президент.

Лукашенко поручил участникам рабочей группы задействовать все ресурсы для выполнения поставленных задач. При этом работа должна носить открытый, публичный характер с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества.

В течение 2016 года в Беларуси было проведено более 200 тысяч внеплановых проверок. В среднем, каждый день в стране проходит около 450 различных проверок. В начале этого года создана рабочая группа по оптимизации контрольной деятельности в бизнесе, в состав которой вошли представители государственных органов и успешные предприниматели.

Фрагмент совещания у президента по оптимизации контрольной деятельности в бизнесе слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Александр Лукашенко потребовал меньше контролировать белорусский бизнес — сократить количество ревизий и проверок, а также упростить административные...

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