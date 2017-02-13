|
СМИ сообщили о переходе Opel под контроль французов
Группа PSA Peugeot Citroen и американский концерн General Motors ведут переговоры о слиянии компании Opel с французским автопроизводителем. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство
Источник издания из группы PSA Peugeot Citroen подтвердил факт переговоров, отметив, что компании обсуждают возможность углублений сотрудничества. Предполагается, что официальное объявление о заключении сделки может появиться в ближайшие дни.
В марте 2012 года концерн General Motors и группа PSA Peugeot Citroen подписали соглашение о сотрудничестве. Планы автопроизводителей предполагали совместную работу группы и концерна для улучшения позиций на европейском рынке. Речь шла о разработке совместных моделей для марок Peugeot, Citroen и Opel.
Одной из совместный моделей компаний стал кроссовер Crossland X, который в линейке Opel заменил минивэн Meriva. Вседорожник построен на платформе PSA Peugeot Citroen. Это же шасси в будущем ляжет в основу Peugeot 2008 и Citroen C3 Picasso следующих поколений.
Это уже не первый случай, когда концерн General Motors рассматривает продажу Opel. В 2009 году немецкого автопроизводителя собирался купить консорциум «Magna-Сбербанк», но в GM в итоге отказались от продажи актива.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии