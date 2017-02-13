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СМИ сообщили о переходе Opel под контроль французов

14.02.2017 16:08 — Разное | Tut.by  
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Группа PSA Peugeot Citroen и американский концерн General Motors ведут переговоры о слиянии компании Opel с французским автопроизводителем. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters.


Фото: Reuters

Источник издания из группы PSA Peugeot Citroen подтвердил факт переговоров, отметив, что компании обсуждают возможность углублений сотрудничества. Предполагается, что официальное объявление о заключении сделки может появиться в ближайшие дни.

В марте 2012 года концерн General Motors и группа PSA Peugeot Citroen подписали соглашение о сотрудничестве. Планы автопроизводителей предполагали совместную работу группы и концерна для улучшения позиций на европейском рынке. Речь шла о разработке совместных моделей для марок Peugeot, Citroen и Opel.

Одной из совместный моделей компаний стал кроссовер Crossland X, который в линейке Opel заменил минивэн Meriva. Вседорожник построен на платформе PSA Peugeot Citroen. Это же шасси в будущем ляжет в основу Peugeot 2008 и Citroen C3 Picasso следующих поколений.

Это уже не первый случай, когда концерн General Motors рассматривает продажу Opel. В 2009 году немецкого автопроизводителя собирался купить консорциум «Magna-Сбербанк», но в GM в итоге отказались от продажи актива.

 
 
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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters.

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