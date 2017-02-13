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Самый редкий удав планеты впервые попал на видео

14.02.2017 15:57 — Разное | Tut.by  
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Впервые с 1953 года ученые увидели живьем редкую змею — удава Кропана (Corallus cropanii), обитающего в джунглях Бразилии. Об этом сообщает «Индикатор» со ссылкой на Science News.


Изображение: Science Magazine / Youtube

Раньше зоологи могли посмотреть только на труп удава: местные жители, встретившие змею в лесах к югу от Сан-Паулу, не рисковали оставить ее в живых. Только в 2016 году крестьяне поймали самку удава (длиной в 1,7 метра) и довезли ее до ученых.

Змее повезло: один из крестьян хотел уже добить ее до смерти, когда другие вспомнили об образовательных плакатах с редким удавом, которые развесили в окрестностях исследователи из Зоологического музея Сан-Паулу.

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Сейчас герпетологи планируют надеть на удава радиомаяк и отпустить его в родной лес. Считается, что удав Кропана живет на уровне земли, однако другие исследователи предположили, что ему больше нравятся высокие ветви деревьев. Последняя гипотеза подтвердилась: змея с легкостью забралась на вершину дерева и исчезла в листве.

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Впервые с 1953 года ученые увидели живьем редкую змею - удава Кропана (Corallus cropanii), обитающего в джунглях Бразилии.

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