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Создан оргкомитет по проведению в Беларуси чемпионата мира по вертолетному спорту

14.02.2017 16:04 — Разное | Ежедневник  
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Создан оргкомитет по проведению в Беларуси чемпионата мира по вертолетному спорту

Распоряжением премьер-министра от 13.02.2017 №46р создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси чемпионата мира 2018 года по вертолетному спорту.

Как сообщила пресс-служба Совмина, возглавил оргкомитет заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Организационному комитету поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить план соответствующих мероприятий. При необходимости одобрено привлекать в установленном порядке к работе по подготовке и проведению в Беларуси чемпионата мира 2018 года по вертолетному спорту руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома и других организаций.

 
 
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Распоряжением премьер-министра от 13.02.2017 №46р создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси чемпионата мира 2018 года по вертолетному спорту.

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