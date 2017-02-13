Сегодня в Гомеле состоялось первое заседание процесса против налога на тунеядство. В суд обратился 53-летний гомельчанин Александр Семенов. Его жалоба адресована инспекции МНС по Центральному району Гомеля. Мужчина собирается доказать, что не должен платить сбор. Хоть декрет и был подписан в прошлом году, до реального суда дело дошло впервые.





За полчаса до начала судебного заседания возле здания суда Центрального района Гомеля уже собралось несколько десятков человек.

— Мы все тунеядцы и пришли поддержать коллегу, — объясняют противники декрета.

Александра Семенова найти несложно — в плотном кольце из журналистов отвечает на вопросы: «Надеетесь ли на победу?», «Где работали раньше и почему не работаете сейчас?», «Намерены ли оплачивать сбор в случае, если суд примет решение не в вашу пользу?».





Александр Семенов остался без работы пару лет назад. Его трудовой стаж — 28 лет. Два высших образования — инженерное и торговое. Работал на руководящих должностях в «Гомельхлебпроме», «Облторгсоюзе» и на других, более мелких, предприятиях. Последнее рабочее место в Гомеле — частная фирма по изготовлению крекеров. В 2013 году уехал в Россию к брату, где организовал небольшой торговый бизнес. Когда дела не пошли, вернулся домой. С тех пор ищет и никак не может найти работу.

В ноябре получил «письмо счастья» из налоговой. Обжаловал сначала в районной, затем в областной инспекции. Когда получил отказ, обратился в суд. В своем иске мужчина просит признать Декрет президента противоречащим Конституции, а его самого — человеком участвующим в финансировании государственных расходов.





За 10 минут до начала судебного заседания группа поддержки заходит внутрь, в холе суда становится совсем тесно. В толпе, появляется и экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич.





Первым делом в зал пригласили участников судебного разбирательства — Александра Семенова и представляющего его интересы в суде правого инспектора независимого профсоюза РЭП Леонида Судаленко, сотрудниц ИМНС Центрального района и журналистов. После чего свободные места в зале закончились. Желающие следить за ходом процесса столпились в проходе, но их попросили соблюдать порядок и выйти за дверь.





— Каким образом уплата сбора в 20 базовых величин будет зачитываться в страховой стаж? И если не будет, то почему? На каком основании на моего доверителя распространены нормы декрета № 3, который задним числом ввел его ответственность имеется в виду период с 1 января, когда декрет вступил в силу только 2 апреля? — озвучил претензии Леонид Судаленко.





Он предоставил квитанции Александра Семенова об оплате в 2015 году мобильной связи, ТО, дорожного сбора и земельного налога.

— Все это не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу, так как уплата НДС не является основанием к зачету или уменьшению сбора (на финансирование госрасходов — Прим. TUT.BY) — озвучили свою позицию представители налоговой.

— Декрет говорит о том, что принят в целях обеспечения исполнения конституционных обязанностей граждан по участию в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей. То есть, покупая продукты, оплачивая услуги мобильной связи, мы платим в том числе и НДС. Мой доверитель уплатил определенную сумму НДС, и следовательно принимал участие в финансировании государственных расходов, — стоял на своем правозащитник.

Суд заслушал стороны и назначил следующее заседание по делу о «тунеядстве» на 21 февраля.

Представитель заявителя ходатайствовал о том, чтобы оно прошло в более просторном зале и предложил вариант выездного заседания, которое можно провести, к примеру, в каком-нибудь ДК. Судья пообещал рассмотреть ходатайство.



