Хор Московского Сретенского монастыря приедет в Минск. Юбилейный концерт состоится во Дворце Республики 24 апреля.





Хор Московского Сретенского монастыря (художественный руководитель Н. Жила, директор — композитор Ф. Степанов) принадлежит к числу наиболее известных церковно-певческих коллективов России. В 2007 г. хор совершил кругосветное концертное турне, посвященное объединению русской православной церкви. Выступления проходили на лучших концертных площадках Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Торонто, Мельбурна, Сиднея, Гаваны, Буэнос-Айреса, Рио-де-Жанейро, Берлина, Лондона.

Репертуар хора не ограничивается каноническими песнопениями православной церкви и включает в себя многочисленные шедевры светской (академической и народной) музыки, песни военных лет и сочинения современных авторов. Мастерство хора обусловлено многими обстоятельствами, главные из которых — профессионализм и преданность участников коллектива делу возрождения высоких идеалов русской духовной культуры.

О высокой миссии Сретенского хора неоднократно говорили знаковые лица современной религиозной, культурной и политической жизни. По благословению Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла хор регулярно участвует в торжественных событиях жизни Русской Православной Церкви.

Стоимость билетов: от 13 руб. до 45 руб. Дополнительная информация по телефону (017) 2 299 166, касса (017) 2 299 039. Купить билет