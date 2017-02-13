﻿ Британец попал в VIP-зону на концерте, отредактировав страницу в "Википедии". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Британец попал в VIP-зону на концерте, отредактировав страницу в "Википедии"

14.02.2017 17:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подросток Адам Бойд (Adam Boyd) из британского города Кру рассказал на своей странице в Фейсбуке о том, как попал в VIP-зону на концерте группы The Sherlocks. Он опоздал на выступление, поэтому представился охраннику родственником вокалиста, показав страницу коллектива в «Википедии». На историю обратило внимание издание Daily Mail, передает TJournal.


Адам Бойд. Изображение: Adam Boyd / facebook.com

На своей странице Бойд написал, что специально отредактировал страницу группы, вписав в нее свое имя, чтобы пройти на концерт. «Вчера вечером мы пошли на концерт, но приехали поздно и вид на сцену был ужасным, — написал он. — Будучи пьяным, я отредактировал страницу группы на „Википедии“ и указал, что я член семьи, и это сработало!»

В интервью Бойд рассказал, что указал на странице в «Википедии», что он является двоюродным братом вокалиста группы The Sherlocks и участвовал в записи первого сингла «Live for the moment».


Изображение: Wikipedia / medialeaks.ru

Если зайти на сайт сейчас, то можно обнаружить правку от 10 февраля, как раз когда Адам пытался попасть в VIP-зону. Кроме того, в составе группы указано, что вскоре к ним присоединятся Дональд Трамп и Дональд Дак. Правки об этом добавили 14 февраля.

Когда Адаму удалось миновать охрану, он сделал несколько снимков в Snapchat, на которых стоит с другом и смотрит концерт из VIP-зоны. Он рассказал, что не пытался познакомиться с участниками The Sherlocks, а просто сидел у бара и слушал музыку.

В 2015 году похожим лайфхаком воспользовался житель Мельбурна, который попал за кулисы к любимой группе, представившись родственником одного из музыкантов и предъявив в качестве доказательства отредактированную страницу в «Википедии».

Читайте также:

Белорусы требуют переименовать свою страну в Википедии. Получится ли?

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он опоздал на выступление, поэтому представился охраннику родственником вокалиста.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Хор Сретенского монастыря готовит концертную программу для Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика