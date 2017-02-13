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Британец попал в VIP-зону на концерте, отредактировав страницу в "Википедии"
Подросток Адам Бойд (Adam Boyd) из британского города Кру рассказал на своей странице в Фейсбуке о том, как попал в VIP-зону на концерте группы The Sherlocks. Он опоздал на выступление, поэтому представился охраннику родственником вокалиста, показав страницу коллектива в «Википедии». На историю обратило внимание издание
На своей странице Бойд
В интервью Бойд рассказал, что указал на странице в «Википедии», что он является двоюродным братом вокалиста группы The Sherlocks и участвовал в записи первого сингла «Live for the moment».
Если зайти на сайт сейчас, то можно обнаружить правку от 10 февраля, как раз когда Адам пытался попасть в VIP-зону. Кроме того, в составе группы указано, что вскоре к ним присоединятся Дональд Трамп и Дональд Дак. Правки об этом добавили 14 февраля.
Когда Адаму удалось миновать охрану, он сделал несколько снимков в Snapchat, на которых стоит с другом и смотрит концерт из VIP-зоны. Он рассказал, что не пытался познакомиться с участниками The Sherlocks, а просто сидел у бара и слушал музыку.
В 2015 году похожим лайфхаком
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Он опоздал на выступление, поэтому представился охраннику родственником вокалиста.
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