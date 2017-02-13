Встреча главы государства с Иосифом Середичем не только настраивает на определенный оптимизм всю страну, но и показывает пример чиновникам, должностным лицам, министрам о том, как важно слушать альтернативное мнение и как важно слышать нормальную, здоровую оппозицию, отметил на радиоSputnik Беларусь первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Президент всегда отличался очень сильным политическим чутьем и интуицией. Он всегда очень четко чувствовал тенденции в обществе и понимал, что надо делать в разные, в том числе, и кризисные периоды", — сказал Гайдукевич.

Собеседник Sputnik признал, что никогда не был поклонником творчества Иосифа Середича и газеты "Народная воля", но уважает главного редактора издания за то, что он всю свою жизнь отстаивал то, во что верит, прошел большой жизненный путь и имеет право отстаивать свои убеждения.

"Президент, во-первых, исполнил обещание. Во-вторых, показал пример диалога. В-третьих, все-таки это глава государства, и от того, как ведет себя глава государства, во-многом зависит, как дальше будут вести себя министры, должностные лица, чиновники и другие политики, которые влияют на жизнь страны", — сказал Гайдукевич.

По словам собеседника Sputnik, по итогам встречи с президентом Середич сказал важную вещь о возможном изменении Конституции и о том, что пришло время провести общенациональный диалог о будущем страны.



© Sputnik / Виктор Толочко Середич: по словам Лукашенко, пришло время изменить Конституцию

"У нас много проблем, но за 20 с лишним лет мы состоялись как независимое суверенное государство, прошли определенный путь развития самого государства, его органов власти, общества, политической системы. Безусловно, пришло время что-то совершенствовать, и для этого нужен общенациональный диалог", — констатировал Гайдукевич.

По словам зампреда ЛДПБ, тенденция к развитию диалога началась не со встречи с Середичем. Гайдукевич напомнил о проведении президентской и парламентской кампаний, которые радикально отличались от прошлых выборов и прошли спокойно, корректно, без ругани.

По словам собеседника, это свидетельствует о том, что мы начинаем учиться политическому диалогу, меняется избирательное законодательство, что признает и глава ЦИК Лидия Ермошина в части перехода на пропорционально-мажоритарную систему.

Зампред ЛДП также обратил внимание на распоряжение главы государства о сокращении излишних проверок бизнеса .

"Далее мы ждем создания таких условий в стране, чтобы каждый мог заниматься бизнесом. Когда в экономике проблемы, когда начинаются сокращения и госслужащих, в том числе и Администрации президента на 30% , надо сделать так, чтобы люди имели возможность создавать рабочие места. А для этого нужно создать все условия для бизнеса", — убежден Гайдукевич.

Беседу с первым заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем о встрече главы государства с главным редактором "Народной воли", оптимизации проверок бизнеса и сокращении Администрации президента на 30% слушайте на радио Sputnik Беларусь.