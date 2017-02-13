



Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал сократить количество внеплановых проверок, которые сегодня достигают уровня 80% от тех, которые утверждает Комитет государственного контроля.

Александр Лукашенко отметил, что план проведения проверок формируется Комитетом госконтроля на каждый календарный год, однако только в 2016 году доля проведенных вне плана мероприятий составила почти 80% от общего числа по стране.

"В этой связи напомню руководителям, дававшим такие распоряжения: если законы действительно не соблюдаются, значит, вы неэффективно занимаетесь профилактикой их нарушений", - заявил президент.

Он потребовал, чтобы все внеплановые проверки перестали быть "лазейкой" для контролирующих структур, способных парализовать фактически любую организацию. Для этого надо повысить ответственность контролеров.

Что касается плановых проверок, то они также подлежат сокращению. Только в прошлом году их проведено порядка пятидесяти тысяч.

"Другими словами, каждый восьмой субъект хозяйствования. Это очень много. Особенно для нашего компактного государства", - считает белорусский лидер.

"Назревшие проблемы надо решать. И не на словах, а на деле. Жду плодотворной работы от всех вас. От представителей государственных органов требую, чтобы они без раскачки вносили конкретные предложения", - добавил президент.

Глава государства требует, чтобы основной акцент делался на конечный результат, а не на проверку ради нее самой.

"Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб - не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом", - сказал он.

Александр Лукашенко считает ненормальной ситуацию, когда, например, процесс производства пищевой продукции контролируют и ветеринары, и санитары, и Госстандарт, и иные органы. И при таком всеобщем контроле президенту часто приходилось лично вскрывать факты грубейших нарушений.

Грамотная организация системы контроля является важнейшим фактором привлечения инвесторов, и сегодня сама жизнь требует оптимизации числа проверяющих и пересмотра принципов их работы.

Президент отметил, что следует один раз проверить предприятие, например, перед открытием, на основании четкого перечня нормативов и больше не ходить туда с ревизиями и проверками.

"Дальше, по закону, ответственность на руководителе, - сказал он. - И если через общество, СМИ поступила информация (или оперативная), но не "дутая", идите и встряхните так, чтобы тысячный услышал, и ему стало плохо".