|
В Швеции перевернувшийся автовоз раздавил два прототипа новых Porsche
Инцидент произошел недалеко от испытательного полигона Porsche в шведском Арьеплуге: на трассе опрокинулся автовоз, который перевозил два спорткара. Об этом сообщает
По информации издания, из-за сильного ветра прицеп автовоза с двумя автомобилями снесло с дороги в кювет, где он перевернулся. Оба Porsche получили серьезные повреждения. Сообщается, что одним из спорткаров был тестовый прототип купе Porsche 911 (992) следующего поколения.
Движение по трассе в районе аварии было несколько часов заблокировано.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оба спорткара получили серьезные повреждения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии