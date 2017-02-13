﻿ В Швеции перевернувшийся автовоз раздавил два прототипа новых Porsche. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Швеции перевернувшийся автовоз раздавил два прототипа новых Porsche

14.02.2017 18:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент произошел недалеко от испытательного полигона Porsche в шведском Арьеплуге: на трассе опрокинулся автовоз, который перевозил два спорткара. Об этом сообщает Car.


По информации издания, из-за сильного ветра прицеп автовоза с двумя автомобилями снесло с дороги в кювет, где он перевернулся. Оба Porsche получили серьезные повреждения. Сообщается, что одним из спорткаров был тестовый прототип купе Porsche 911 (992) следующего поколения.


Движение по трассе в районе аварии было несколько часов заблокировано.

Читайте также
На трассе в США фуру сдуло ветром, она раздавила полицейский автомобиль
В США поезд с кроссоверами BMW сошел с рельсов: повреждено около 120 автомобилей
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оба спорткара получили серьезные повреждения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси сократят количество внеплановых проверок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика