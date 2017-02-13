Инцидент произошел недалеко от испытательного полигона Porsche в шведском Арьеплуге: на трассе опрокинулся автовоз, который перевозил два спорткара. Об этом сообщает Car .





По информации издания, из-за сильного ветра прицеп автовоза с двумя автомобилями снесло с дороги в кювет, где он перевернулся. Оба Porsche получили серьезные повреждения. Сообщается, что одним из спорткаров был тестовый прототип купе Porsche 911 (992) следующего поколения.





Движение по трассе в районе аварии было несколько часов заблокировано.