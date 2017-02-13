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Кончита Вурст избавится от образа бородатой женщины
Австрийский артист Томас Нойвирт, который обрел мировую известность после победы на конкурсе «Евровидение-2014» в образе Кончиты Вурст, собрался поменять свой сценический имидж. По его словам, бородатая женщина достигла всего, чего только можно было пожелать.
По словам Нойвирта, с Кончитой вскоре придется распрощаться.
«У меня есть такое чувство, что я хочу создать новую индивидуальность. Может быть, далекую от меня самого. Но после победы на „Евровидении“ бородатая женщина уже достигла всего, чего могла достичь. Она мне больше не нужна», — заявил певец.
Музыкант рассказал, что он стал чаще сомневаться в себе, и именно поэтому решил «попрощаться» с Кончитой и найти новый образ. «Я должен ее убить», — отметил Нойвирт в интервью.
Журналисты отмечают, что артист уже давно работает над «свежим» имиджем и в Instagram певца стали появляться фото в других обличиях.
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Музыкант Томас Нойвирт заявил, что создаст новую индивидуальность, так как женщина с бородой исчерпала себя.
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