Австрийский артист Томас Нойвирт, который обрел мировую известность после победы на конкурсе «Евровидение-2014» в образе Кончиты Вурст, собрался поменять свой сценический имидж. По его словам, бородатая женщина достигла всего, чего только можно было пожелать.





По словам Нойвирта, с Кончитой вскоре придется распрощаться.

«У меня есть такое чувство, что я хочу создать новую индивидуальность. Может быть, далекую от меня самого. Но после победы на „Евровидении“ бородатая женщина уже достигла всего, чего могла достичь. Она мне больше не нужна», — заявил певец.

Музыкант рассказал, что он стал чаще сомневаться в себе, и именно поэтому решил «попрощаться» с Кончитой и найти новый образ. «Я должен ее убить», — отметил Нойвирт в интервью.

Публикация от conchita (@conchitawurst) Фев 4 2017 в 4:09 PST

Журналисты отмечают, что артист уже давно работает над «свежим» имиджем и в Instagram певца стали появляться фото в других обличиях.