﻿ Беларусь поднялась на 3 строки в рейтинге Кубка Федерации после победы над Голландией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь поднялась на 3 строки в рейтинге Кубка Федерации после победы над Голландией

14.02.2017 18:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Женская сборная Беларуси по теннису после победы над Голландией в Минске поднялась на три строки в обновленном командном рейтинге Кубка Федерации.


Фото: president.gov.by

Теперь сборная Беларуси, впервые в истории пробившаяся в полуфинал Мировой группы, замыкает топ-5 списка лучших сборных планеты, а поверженные голландки опустились на 8-ю строку, где до этого располагалась белорусская дружина.

Следующие соперницы белорусок в Мировой группе, теннисистки Швейцарии, после победы над Францией поднялись с 7-го на 4-е место.

1 (1). Чехия — 38 425 очков

2 (2). Франция — 13 125

3 (4). Россия — 10 830

4 (7). Швейцария — 10 097

5 (8). Беларусь — 9040

6 (3). Германия — 8920

7 (10). США — 8675

8 (5). Голландия — 6445

9 (6). Италия — 6245

10 (9). Испания — 4780…

Полуфинальный матч Мировой группы Кубка Федерации против сборной Швейцарии белоруски проведут 22−23 апреля в Минске.

В другом полуфинале полномочный обладатель трофея сборная Чехии в эти же сроки сразится в гостях с США.

Финальный матч Кубка Федерации запланирован на 11−12 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская сборная Беларуси по теннису после победы над Голландией в Минске поднялась на три строки в обновленном командном рейтинге Кубка Федерации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кончита Вурст избавится от образа бородатой женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика