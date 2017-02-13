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Беларусь поднялась на 3 строки в рейтинге Кубка Федерации после победы над Голландией
Женская сборная Беларуси по теннису
Теперь сборная Беларуси, впервые в истории пробившаяся в полуфинал Мировой группы, замыкает топ-5 списка лучших сборных планеты, а поверженные голландки опустились на 8-ю строку, где до этого располагалась белорусская дружина.
Следующие соперницы белорусок в Мировой группе, теннисистки Швейцарии, после победы над Францией поднялись с 7-го на 4-е место.
1 (1). Чехия — 38 425 очков
2 (2). Франция — 13 125
3 (4). Россия — 10 830
4 (7). Швейцария — 10 097
5 (8). Беларусь — 9040
6 (3). Германия — 8920
7 (10). США — 8675
8 (5). Голландия — 6445
9 (6). Италия — 6245
10 (9). Испания — 4780…
Полуфинальный матч Мировой группы Кубка Федерации против сборной Швейцарии белоруски проведут 22−23 апреля в Минске.
В другом полуфинале полномочный обладатель трофея сборная Чехии в эти же сроки сразится в гостях с США.
Финальный матч Кубка Федерации запланирован на 11−12 ноября.
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Женская сборная Беларуси по теннису после победы над Голландией в Минске поднялась на три строки в обновленном командном рейтинге Кубка Федерации.
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