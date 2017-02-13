Женская сборная Беларуси по теннису после победы над Голландией в Минске поднялась на три строки в обновленном командном рейтинге Кубка Федерации.



Фото: president.gov.by

Теперь сборная Беларуси, впервые в истории пробившаяся в полуфинал Мировой группы, замыкает топ-5 списка лучших сборных планеты, а поверженные голландки опустились на 8-ю строку, где до этого располагалась белорусская дружина.

Следующие соперницы белорусок в Мировой группе, теннисистки Швейцарии, после победы над Францией поднялись с 7-го на 4-е место.

1 (1). Чехия — 38 425 очков

2 (2). Франция — 13 125

3 (4). Россия — 10 830

4 (7). Швейцария — 10 097

5 (8). Беларусь — 9040

6 (3). Германия — 8920

7 (10). США — 8675

8 (5). Голландия — 6445

9 (6). Италия — 6245

10 (9). Испания — 4780…

Полуфинальный матч Мировой группы Кубка Федерации против сборной Швейцарии белоруски проведут 22−23 апреля в Минске.

В другом полуфинале полномочный обладатель трофея сборная Чехии в эти же сроки сразится в гостях с США.

Финальный матч Кубка Федерации запланирован на 11−12 ноября.