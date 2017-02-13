С 2012 года 14 февраля в мире проводится акция One Billion Rising, призванная обратить внимание общественности на проблему гендерного насилия. Второй год к кампании присоединяются и в Беларуси.

Участники социально-спортивного проекта "Здольная", общественного объединения "Радислава", а также неравнодушные к проблеме насилия исполнили яркий танец под музыку.

"Мне понравилась сама форма флешмоба, потому что танец — это добрый, светлый способ подачи информации. Это выступление не против чего-то, а за какие-то ценности", — рассказала Sputnik участница акции Анна Ланец.

"Мы приглашаем и мужчин, и женщин и именно в день влюбленных, чтобы в том числе и пары обратили внимание на проблему насилия",- сообщила Анна Бондаренко, организатор социально-спортивного проекта "Здольная".