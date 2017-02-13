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Танцевальный флешмоб против гендерного насилия прошел в Минске
14.02.2017 18:50 — Разное | Sputnik Беларусь
С 2012 года 14 февраля в мире проводится акция One Billion Rising, призванная обратить внимание общественности на проблему гендерного насилия. Второй год к кампании присоединяются и в Беларуси.
Участники социально-спортивного проекта "Здольная", общественного объединения "Радислава", а также неравнодушные к проблеме насилия исполнили яркий танец под музыку.
"Мне понравилась сама форма флешмоба, потому что танец — это добрый, светлый способ подачи информации. Это выступление не против чего-то, а за какие-то ценности", — рассказала Sputnik участница акции Анна Ланец.
"Мы приглашаем и мужчин, и женщин и именно в день влюбленных, чтобы в том числе и пары обратили внимание на проблему насилия",- сообщила Анна Бондаренко, организатор социально-спортивного проекта "Здольная".
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В День святого Валентина в Минске состоялся танцевальный флешмоб, призванный обратить внимание на проблему гендерного насилия. Смотрите на видео, как прошла...
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