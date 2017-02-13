﻿ Какие минимальные зарплаты получают в странах Евросоюза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Какие минимальные зарплаты получают в странах Евросоюза

14.02.2017 18:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Какие минимальные зарплаты получают в странах Евросоюза

В феврале Eurostat обнародовал данные о минимальных зарплатах в странах ЕС. При этом Eurostat сопоставил данные тех 22 стран ЕС, в которых действуют общенациональные минимальные зарплаты.

В шести странах - Австрии, Дании, Италии, на Кипр, в Швеции и Финляндии - государство МРОТ не устанавливает, пишет Thinktanks.by.

Лидером по минимальной оплате труда оказался Люксембург, где этот показатель достигает 1999 евро в месяц.

Вторую строчку занимает Ирландия с 1564 евро. Среди самых "низкооплачиваемых стран" -  Румыния с самым маленьким заработком в 275 евро и Болгария с 235 евро в месяц. 

DW составило русскоязычную таблицу европейских "минималок".

Какие минимальные зарплаты получают в странах Евросоюза

Напмним, что в Беларуси с 1 января 2017 года минимальная зарплата установлена в размере 265 рублей или около 132 евро.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале Eurostat обнародовал данные о минимальных зарплатах в странах ЕС. При этом Eurostat сопоставил данные тех 22 стран ЕС, в которых действуют общенациональные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь поднялась на 3 строки в рейтинге Кубка Федерации после победы над Голландией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика