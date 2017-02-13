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Какие минимальные зарплаты получают в странах Евросоюза
14.02.2017 18:46 — Разное | Ежедневник
В феврале Eurostat обнародовал данные о минимальных зарплатах в странах ЕС. При этом Eurostat сопоставил данные тех 22 стран ЕС, в которых действуют общенациональные минимальные зарплаты.
В шести странах - Австрии, Дании, Италии, на Кипр, в Швеции и Финляндии - государство МРОТ не устанавливает, пишет
Лидером по минимальной оплате труда оказался Люксембург, где этот показатель достигает 1999 евро в месяц.
Вторую строчку занимает Ирландия с 1564 евро. Среди самых "низкооплачиваемых стран" - Румыния с самым маленьким заработком в 275 евро и Болгария с 235 евро в месяц.
Напмним, что в Беларуси с 1 января 2017 года минимальная зарплата установлена в размере 265 рублей или около 132 евро.
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В феврале Eurostat обнародовал данные о минимальных зарплатах в странах ЕС. При этом Eurostat сопоставил данные тех 22 стран ЕС, в которых действуют общенациональные...
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