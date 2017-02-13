



В феврале Eurostat обнародовал данные о минимальных зарплатах в странах ЕС. При этом Eurostat сопоставил данные тех 22 стран ЕС, в которых действуют общенациональные минимальные зарплаты.

В шести странах - Австрии, Дании, Италии, на Кипр, в Швеции и Финляндии - государство МРОТ не устанавливает, пишет Thinktanks.by.

Лидером по минимальной оплате труда оказался Люксембург, где этот показатель достигает 1999 евро в месяц.

Вторую строчку занимает Ирландия с 1564 евро. Среди самых "низкооплачиваемых стран" - Румыния с самым маленьким заработком в 275 евро и Болгария с 235 евро в месяц.

DW составило русскоязычную таблицу европейских "минималок".

Напмним, что в Беларуси с 1 января 2017 года минимальная зарплата установлена в размере 265 рублей или около 132 евро.