МИНСК, 14 фев — Sputnik. Специалисты Североатлантического альянса следят за подготовкой к белорусско-российским учениям "Запад-2017", которые пройдут в Беларуси, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В данный момент мы обращаем некоторое внимание на военные учения, включая "Запад", — цитирует слова генсека РИА Новости .

Столтенберг также отметил, что внимание Альянса к учениям показывает важность диалога Россия — НАТО, а добиться большей прозрачности в связи с военными учениями, включая "Запад", помогут попытки организовать каналы коммуникации между военными.

Генсек также сказал, что на заседании Совета Россия — НАТО обсуждался вопрос о том, "как использовать Совет для проведения брифингов по учениям на взаимной основе, в частности по таким учениям, как "Запад".

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут в сентябре текущего года на нескольких полигонах Беларуси.