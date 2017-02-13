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НАТО будет следить за ходом учений "Запад-2017" в Беларуси

14.02.2017 19:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Специалисты Североатлантического альянса следят за подготовкой к белорусско-российским учениям "Запад-2017", которые пройдут в Беларуси, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В данный момент мы обращаем некоторое внимание на военные учения, включая "Запад", — цитирует слова генсека РИА Новости.

Столтенберг также отметил, что внимание Альянса к учениям показывает важность диалога Россия — НАТО, а добиться большей прозрачности в связи с военными учениями, включая "Запад", помогут попытки организовать каналы коммуникации между военными.

Генсек также сказал, что на заседании Совета Россия — НАТО обсуждался вопрос о том, "как использовать Совет для проведения брифингов по учениям на взаимной основе, в частности по таким учениям, как "Запад".

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут в сентябре текущего года на нескольких полигонах Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Столтенберг подчеркнул важность диалога Россия - НАТО, он также отметил необходимость коммуникации между военными Альянса и РФ.

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