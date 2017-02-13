Для неординарного экстерьера дома не всегда нужны дорогие материалы . После определенной обработки совершенно по-иному может выглядеть даже самая обыкновенная сосновая доска. В Европе, например, сейчас в моду входит фасадный сайдинг из обожженного дерева — как строительный материал он балансирует на грани моды и эксклюзивности. С одной стороны, о технологии известно не многим, с другой — дизайнеры материал уже «распробовали». Наши мастера говорят, что ничего сложного в технологии нет.





Почему-то считается, что первыми использовать обожженную древесину в строительстве начали в Японии. Однако о том, что обгоревшее дерево долговечнее обыкновенного, знали и наши предки — например, при строительстве деревянных фундаментов и заборов подземную часть столбов для защиты от гниения обугливали в костре. Справедливости ради стоит отметить, что для облицовки фасадов именно японцы первыми решили использовать обожженную древесину кипариса и кедра, и это можно считать частью японской архитектуры.



























Процесс обжига древесины в Японии называется Shou sugi ban, или «томление кедра». Этой технологией пользуются и в наши дни на японских мануфактурах. Изготовленный таким способом фасадный сайдинг сохраняет свои свойства и внешний вид до 80 лет. В нем уже не будут жить насекомые и грибы, поджечь его очень трудно.

Необычный и оригинальный вид обожженной древесины не остался незамеченным в Европе и Америке — профессиональные архитекторы и дизайнеры по всему миру используют его для создания эксклюзивных строений и интерьеров. Одним из первых для фасада и в интерьере применил этот материала голландский архитектор Питер Вейнен в 2011 году.





Пройти мимо дома, отделанного таким деревом, и не заметить его невозможно. Обгоревшая древесина придает фасадам благородное черно-серебристое сияние.









Впрочем, цвет и фактура будет зависеть от степени «прожарки». Сильно обугленные поверхности — иссиня-черные и по текстуре напоминают крокодиловую кожу (именно такой вид больше предпочитают японские дизайнеры). Средний вариант предполагает выявление натуральной древесной текстуры от угольно-черного до темно-коричневого цвета. Самая легкая степень обжига делает дерево лишь слегка подкопченным.





С технологией такого рода в нашей стране мало кто знаком. И если кто-то и отваживается на эксперимент, то только на бытовом уровне: обжечь беседку или декоративный колодец, садовую мебель или штакетник забора. Дмитрий, который имеет практический опыт обжига древесины, говорит, что в Беларуси это не бизнес, а, скорее, увлечение:

— У нас таким видом обработки дерева занимаются немногие, и только под небольшие заказы. Да, при желании можно сделать эксклюзивный фасад. Понадобится купить обрезную доску или имитацию бруса и придумать, как ее обжечь. Если делать все своими руками, то получится недорого.





Процесс обжига древесины по японской технологии теоретически довольно прост. Необходимо выстроить три доски в виде треугольника или туннеля. Конструкция выставляется вертикально, в нижней части разжигается огонь. Тяга внутри туннеля такая, что при правильных действиях пламя очень быстро распространится внутри и будет вырываться с обратной стороны, выглядит это как факел. Под действием открытого огня происходит глубокое обугливание древесины. Как долго дереву гореть, определяет мастер. Японцы, например, доски обжигают до глубины 3−5 мм. После их промывают водой, непрочный обугленный слой счищается. Такая технология имеет существенный минус — степень обугленности может быть неравномерной по всей длине досок. Но мастерство приходит с опытом.





Чтобы полностью контролировать степень обжига, можно воспользоваться газовой горелкой. При небольшом воздействии на поверхности доски сгорают ворсинки и задиры, при этом она обретает золотистый оттенок. При более длительном происходит обугливание материала и он обретает серебристо-черный цвет. В некоторых случаях, используя неравномерный обжиг, добиваются эффекта «мерцания» древесины.





После обжига материал обрабатывают металлическими щетками, шлифуют, промывают. Конечный результат получается стойкий и долговечный, текстура дерева хорошо видна, имеет темный насыщенный цвет. После шлифовки и промывки поверхности становятся чистыми и не мажут.













Разные породы древесины поддаются термическому воздействию по-разному, и после снятия сгоревшего слоя у них по-разному проявляется рисунок, цвет. Важна также и влажность — мокрое дерево шипит, но не горит.





Чтобы достичь максимального декоративного эффекта на древесине, обожженные и зачищенные доски покрывают маслом, бесцветным лаком. Впрочем, можно ничем и не покрывать, результат будет и так поводом для восхищения.

А здесь можно посмотреть, как своими руками можно обжечь доски и сделать из них эксклюзивный фасад:

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