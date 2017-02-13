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Андрей Вардомацкий: Ориентации на Союз с Россией не означают, что белорусы хотят вхождения в РФ

14.02.2017 20:16 — Разное | Ежедневник  
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Андрей Вардомацкий: Ориентации на Союз с Россией не означают, что белорусы хотят вхождения в РФ

В конце минувшей недели Белорусская аналитическая мастерская представила в Варшавском университете традиционные итоговые исследования, касающиеся оценок белорусами минувшего года.

Исследование носит название «Экономическая печаль на каждой отдельно взятой белорусской кухне». Глава мастерской Андрей Вардомацкий убедил Thinktanks.by, что под несколько поэтическим определением стоят конкретные цифры, а также рассказал, почему белорусы выбирают союз с Россией, а не союз с Европой.

Справка: Исследования проводились с 23 декабря 2016 г. по 3 января 2017 г. Объем выборки – 1040 человек. Метод опроса – индивидуальное интервью по месту жительства facetoface.

- Вы проводите предновогодние исследования последние 7 лет – присутствуют ли неизменные позиции в ответах, и было ли что-то новое в последнем исследовании?

- Нового было очень много. Респондентам был предложен новый список событий, среди которых они должны были выбрать главное. Новым был перечень людей, среди которых предлагалось выбрать человека года в Беларуси (Александр Лукашенко на первом месте- 22%. В 2015 г. было 27,7%. На втором месте – Дарья Домрачева, 18, 6%.) и в мире (Владимир Путин – 32,6%, в 2015г. - 39,9%.На втором месте – Дональд Трамп - 15,3%, в 2015 г. – второе место занял Александр Лукашенко с рейтингом 17,5%). Кроме того, изменилась динамика некоторых процессов –  в отношении реформ и экономического самоощущения. Говоря об экономическом самоощущении, происходит непрерывное ухудшение.

- Но в исследовании свое экономическое самоощущение, как среднее оценивает 48,3%. То есть, половина страны оценивает свое материальное положение, как среднее. Тогда как, тех, кто оценивает положение своей семьи, как плохое, значительно меньше – 32,9%, а страны – 39%.

- Среднее всегда доминировало над плохим, доминировало с отрывом. Вообще, белорусы склонны всему давать оценку «среднее». Экономическое положение – среднее, политическая напряженность – средняя, погода – средняя, все среднее. Это такое вот проявление национального характера.

- При этом подавляющее большинство опрошенных, несмотря на свои «средние» оценки, говорит о необходимости реформ,  и даже называют причину, по которой их нужно провести. 21,3% опрошенных говорят о медленных темпах нынешних преобразований, 17,8% - о коррумпированности чиновников, 20,1% - о неверности существующего экономического курса.  Можно ли, исходя из этого, сделать вывод об экономической грамотности населения, способности к анализу?

- И да, и нет. С одной стороны, респондентам предлагались разные опции ответов, среди которых они должны были выбрать. О какой-то потрясающей собственно экономической грамотности говорить нельзя. Но, безусловно, и однозначно можно утверждать, что белорусы имеют очень высокий квалификационный уровень в своих профессиях.

- Интересно, что, не смотря на то, что подавляющее большинство (69,2%) отмечает необходимость реформ, однако уровень протестных настроений по-прежнему низкий. 75,1% респондентов отметили, что, скорее всего, не будут принимать участия в протестных акциях, если они состоятся в их городе.

- В этом и есть главная особенность населения Беларуси.  Разница между высоким профессиональным уровнем и низким уровнем гражданской активности. Поэтому презентация так и называется – «Экономическая печаль на каждой отдельно взятой белорусской кухне». В 2015 году оценивших экономическое положение страны, как плохое,было 42,7%, а в 2016 г. –  уже 55%. Анализ различных возрастных групп показал важное обстоятельство - наихудшие оценки дают люди экономически активного возраста.

Точно такая же закономерность наблюдается и на микро- экономическом уровне при оценке материального положения конкретно в своей семье. От года к году  на протяжении последних трех лет  среднее годовое значение позиции «плохое»  становится все больше и больше. В 2015 году - 36,1 процента,  а в 2016 - уже 44,8 процента.В этом и заключается экономическая печаль – термин, вынесенный в наш заголовок. Общество атомизировано. Марксистский экономиеский детерминизм в Беларуси не работает.

- Если говорить о геополитической ориентации, белорусы всегда больше стремятся быть в союзе с Россией (64,9%), чем с Европой (19,1%)?

- Российская доминанта появилась  с 2004 года. В последнем новогоднем исследовании она очень большая. Из всего многообразия причин этого явления назову четыре. Во-первых, преобладание российских СМИ, хотя наши исследования показывают, что есть небольшая динамика по росту уровня доверия белорусским СМИ – как государственным, так и независимым. Но иерархия доверия следующая по нисходящей: российские СМИ, белорусские государственные, белорусские негосударственные. Низкий уровень доверия белорусским СМИ – существенная причина пророссийских настроений в Беларуси.

Вторая причина – экономическая зависимость от России. Есть еще третья – кризис, который сегодня переживает Европа. И, наверное, главная причина, почему белорусы хотят больше быть в союзе с Россией: отсутствует внятный, понятный сигнал со стороны ЕС, что Европа ждет Беларусь. Нет такого сигнала. Поэтому у белорусов формируется четкое представление, что они Европе не нужны.

В разные периоды прослеживалась любопытная тенденция: уменьшается ориентация на Россию, и  в такой же степени возрастает количество неопределившихся: в каком союзе они хотят быть - с Россией или Европой? То есть, отошедшие от России не переходят к Европе, они уходят в зону неопределившихся.

- Как белорусы реагируют на внешнеполитические действия России?

- Реакция двоякая. Часть реагирует, как реагирует определенная часть россиян: Россия - сильная военная держава. А у какой-то части общества действия российского руководства вызывают раздражение.

Но нужно сформулировать один очень важный пункт: доминанта ориентации на Союз с Россией не означает того, что белорусы хотят вхождения Беларуси в состав России. Формулировка вопроса звучит очень четко: в каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси – в союзе с Россией или в Союзе с Европой? Речь не идет о вхождении в состав России.  Если задать вопрос о вхождении в состав России, то цифры будут совсем другие – 5-7%. А что касается высоких цифр в отношении ориентации на Россию, то мы наблюдали динамику, когда в течение месяца ориентация на Россию понижалась сразу на 10%. Поэтому в ситуации интенсивного медийного воздействия в течение 2-3 месяцев, геополитическая ориентация белорусов может поменяться. Это может звучать несколько цинично, но такова природа массового сознания. С одной стороны, оно ригидно, а с другой – очень эластично.

- Прошлый год продемонстрировал рост настроений, связанных с национальной идентичностью белорусов?

- Этот процесс пока не зафиксирован на индикаторах, которые бы демонстрировали массовый характер. Пока он происходит в белорусской, политической, интеллектуальной элите.

- Какой главный вывод новогоднего исследования 2016 года?

- У белорусов произошел сдвиг мироощущения - от надежды к неопределенности. Это начало поисков нового?..

Справка: Главным событием 2016 года белорусы считают деноминацию - 32,9%. На втором месте -  президентские выборы в США - 12, 1%. Парламентские выборы в своей стране белорусы поставили на 7-е место и отдали им 3,6% голосов. 

 
 
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В конце минувшей недели Белорусская аналитическая мастерская представила в Варшавском университете традиционные итоговые исследования, касающиеся оценок...

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