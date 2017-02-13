



В конце минувшей недели Белорусская аналитическая мастерская представила в Варшавском университете традиционные итоговые исследования, касающиеся оценок белорусами минувшего года.

Исследование носит название «Экономическая печаль на каждой отдельно взятой белорусской кухне». Глава мастерской Андрей Вардомацкий убедил Thinktanks.by , что под несколько поэтическим определением стоят конкретные цифры, а также рассказал, почему белорусы выбирают союз с Россией, а не союз с Европой.

Справка: Исследования проводились с 23 декабря 2016 г. по 3 января 2017 г. Объем выборки – 1040 человек. Метод опроса – индивидуальное интервью по месту жительства facetoface.

- Вы проводите предновогодние исследования последние 7 лет – присутствуют ли неизменные позиции в ответах, и было ли что-то новое в последнем исследовании?

- Нового было очень много. Респондентам был предложен новый список событий, среди которых они должны были выбрать главное. Новым был перечень людей, среди которых предлагалось выбрать человека года в Беларуси (Александр Лукашенко на первом месте- 22%. В 2015 г. было 27,7%. На втором месте – Дарья Домрачева, 18, 6%.) и в мире (Владимир Путин – 32,6%, в 2015г. - 39,9%.На втором месте – Дональд Трамп - 15,3%, в 2015 г. – второе место занял Александр Лукашенко с рейтингом 17,5%). Кроме того, изменилась динамика некоторых процессов – в отношении реформ и экономического самоощущения. Говоря об экономическом самоощущении, происходит непрерывное ухудшение.

- Но в исследовании свое экономическое самоощущение, как среднее оценивает 48,3%. То есть, половина страны оценивает свое материальное положение, как среднее. Тогда как, тех, кто оценивает положение своей семьи, как плохое, значительно меньше – 32,9%, а страны – 39%.

- Среднее всегда доминировало над плохим, доминировало с отрывом. Вообще, белорусы склонны всему давать оценку «среднее». Экономическое положение – среднее, политическая напряженность – средняя, погода – средняя, все среднее. Это такое вот проявление национального характера.

- При этом подавляющее большинство опрошенных, несмотря на свои «средние» оценки, говорит о необходимости реформ, и даже называют причину, по которой их нужно провести. 21,3% опрошенных говорят о медленных темпах нынешних преобразований, 17,8% - о коррумпированности чиновников, 20,1% - о неверности существующего экономического курса. Можно ли, исходя из этого, сделать вывод об экономической грамотности населения, способности к анализу?

- И да, и нет. С одной стороны, респондентам предлагались разные опции ответов, среди которых они должны были выбрать. О какой-то потрясающей собственно экономической грамотности говорить нельзя. Но, безусловно, и однозначно можно утверждать, что белорусы имеют очень высокий квалификационный уровень в своих профессиях.

- Интересно, что, не смотря на то, что подавляющее большинство (69,2%) отмечает необходимость реформ, однако уровень протестных настроений по-прежнему низкий. 75,1% респондентов отметили, что, скорее всего, не будут принимать участия в протестных акциях, если они состоятся в их городе.

- В этом и есть главная особенность населения Беларуси. Разница между высоким профессиональным уровнем и низким уровнем гражданской активности. Поэтому презентация так и называется – «Экономическая печаль на каждой отдельно взятой белорусской кухне». В 2015 году оценивших экономическое положение страны, как плохое,было 42,7%, а в 2016 г. – уже 55%. Анализ различных возрастных групп показал важное обстоятельство - наихудшие оценки дают люди экономически активного возраста.

Точно такая же закономерность наблюдается и на микро- экономическом уровне при оценке материального положения конкретно в своей семье. От года к году на протяжении последних трех лет среднее годовое значение позиции «плохое» становится все больше и больше. В 2015 году - 36,1 процента, а в 2016 - уже 44,8 процента.В этом и заключается экономическая печаль – термин, вынесенный в наш заголовок. Общество атомизировано. Марксистский экономиеский детерминизм в Беларуси не работает.

- Если говорить о геополитической ориентации, белорусы всегда больше стремятся быть в союзе с Россией (64,9%), чем с Европой (19,1%)?

- Российская доминанта появилась с 2004 года. В последнем новогоднем исследовании она очень большая. Из всего многообразия причин этого явления назову четыре. Во-первых, преобладание российских СМИ, хотя наши исследования показывают, что есть небольшая динамика по росту уровня доверия белорусским СМИ – как государственным, так и независимым. Но иерархия доверия следующая по нисходящей: российские СМИ, белорусские государственные, белорусские негосударственные. Низкий уровень доверия белорусским СМИ – существенная причина пророссийских настроений в Беларуси.

Вторая причина – экономическая зависимость от России. Есть еще третья – кризис, который сегодня переживает Европа. И, наверное, главная причина, почему белорусы хотят больше быть в союзе с Россией: отсутствует внятный, понятный сигнал со стороны ЕС, что Европа ждет Беларусь. Нет такого сигнала. Поэтому у белорусов формируется четкое представление, что они Европе не нужны.

В разные периоды прослеживалась любопытная тенденция: уменьшается ориентация на Россию, и в такой же степени возрастает количество неопределившихся: в каком союзе они хотят быть - с Россией или Европой? То есть, отошедшие от России не переходят к Европе, они уходят в зону неопределившихся.

- Как белорусы реагируют на внешнеполитические действия России?

- Реакция двоякая. Часть реагирует, как реагирует определенная часть россиян: Россия - сильная военная держава. А у какой-то части общества действия российского руководства вызывают раздражение.

Но нужно сформулировать один очень важный пункт: доминанта ориентации на Союз с Россией не означает того, что белорусы хотят вхождения Беларуси в состав России. Формулировка вопроса звучит очень четко: в каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси – в союзе с Россией или в Союзе с Европой? Речь не идет о вхождении в состав России. Если задать вопрос о вхождении в состав России, то цифры будут совсем другие – 5-7%. А что касается высоких цифр в отношении ориентации на Россию, то мы наблюдали динамику, когда в течение месяца ориентация на Россию понижалась сразу на 10%. Поэтому в ситуации интенсивного медийного воздействия в течение 2-3 месяцев, геополитическая ориентация белорусов может поменяться. Это может звучать несколько цинично, но такова природа массового сознания. С одной стороны, оно ригидно, а с другой – очень эластично.

- Прошлый год продемонстрировал рост настроений, связанных с национальной идентичностью белорусов?

- Этот процесс пока не зафиксирован на индикаторах, которые бы демонстрировали массовый характер. Пока он происходит в белорусской, политической, интеллектуальной элите.

- Какой главный вывод новогоднего исследования 2016 года?

- У белорусов произошел сдвиг мироощущения - от надежды к неопределенности. Это начало поисков нового?..

Справка: Главным событием 2016 года белорусы считают деноминацию - 32,9%. На втором месте - президентские выборы в США - 12, 1%. Парламентские выборы в своей стране белорусы поставили на 7-е место и отдали им 3,6% голосов.