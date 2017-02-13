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Чеченцы и удмурты считают себя самыми бедными

14.02.2017 19:56 — Разное | Ежедневник  
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Чеченцы и удмурты считают себя самыми бедными

Чечня, Удмуртия, Орловская область и Дагестан возглавили список регионов, жители которых считают себя наиболее бедными, говорится в докладе Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

По данным Росстата, в III квартале 2016 года более 20% российских семей жаловались, что им хватает денег только на еду или даже не хватает на нее, пишет ВВС.

Лидером по числу людей, считающих себя бедными, стала Чечня: почти 57% жителей республики отнесли себя к этой категории.

Вслед за Чечней идет Удмуртия с почти 55% жителей, жалующихся на финансовые проблемы, а тройку "лидеров" замыкает Орловская область с более чем 49% бедных.

Ситуация остается сложной в Дагестане, где более 47% жителей также жалуются на то, что им хватает денег только на еду.

Меньше всего на нехватку денег жалуются жители Санкт-Петербурга: лишь 3% жителей города заявили, что им хватает денег только на еду. Относительно благополучно ситуация складывается в Татарстане и Ямало-Ненецком автономном округе.

В Москве к числу бедных отнесли себя около 11% респондентов.

Другие критерии

В III квартале 2016 года в 37 регионах более 10% домохозяйств испытывали проблемы с оплатой счетов за коммунальные услуги.

Наибольшие проблемы с оплатой коммунальных услуг возникли у жителей Карачаево-Черкессии, Чувашии, Приморского края, Хакасии и Тывы. Здесь не справляются с платежами более 20% жителей.

В докладе говорится об еще одном критерии бедности: некоторые семьи не могут позволить себе оплатить лекарства, которые им назначил врач для срочного лечения. Проблемы с этим возникли у более чем 10% семей в 35 регионах. Лидерами по числу таких семей стали Хакасия, Ставропольский и Приморский края, а также Астраханская и Саратовская области.

В целом материальное положение россиян в 2016 году ухудшилось. Реальные располагаемые денежные доходы населения и реальный размер назначенных пенсий за год снизились, хотя зарплаты в реальном выражении немного выросли, поясняют эксперты РАНХиГС. На фоне падения доходов растет и уровень восприятия бедности.

 
 
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