История со сносом частных домов в Северном поселке длится с 2011 года. Тогда, после бунта местных жителей, власти сообщили, что снос отменяется. Люди уверенно реконструировали свои дома, а осенью 2016 года неожиданно узнали — их снова решили сносить. Оказывается, и общественное обсуждение уже прошло. Жители настаивают: прошло не по закону , возражения пятисот человек не учли. «Город заберет наши участки под строительство коммерческого жилья, — говорит активистка Татьяна Пенкрат. — Написали много писем, ходили на прием к зампреду Мингорисполкома Виктору Лаптеву и поняли: нас не хотят слышать. Люди уже готовы пойти на крайности».

Татьяна Пенкрат — активистка Северного поселка. Эту народную должность она занимает с того момента, как в конце 2016 года жители узнали про очередной снос.



16 ноября 2016 года администрация Заводского района встретилась с местными жителями Северного поселка. На этом настояли сами жители, когда узнали, что общественное обсуждение прошло без их ведома. Встреча, как оказалось, носила формальный характер.

— Но сценарий уже не тот, — рассказывает Татьяна Пенкрат. — Общественное обсуждение исполком Заводского района провел втихаря. И если бы СМИ не написали об этом, то повторной встречи с людьми никто бы не проводил. А на ней все увидели, сколько реально может прийти на общественное обсуждение жителей Северного поселка — пятьсот человек оставили свои подписи против сноса 89 домов. А знаете почему? Потому что все остальные понимают: 89 — это только начало большого сноса!



Частные дома в Северном поселке собираются сносить ради строительства многоквартирных домов. На фото — переулок Грибной. Там пойдут под снос шесть домов

Напомним, общественное обсуждение перекройки частного сектора проходило с сентября по октябрь в администрации Заводского района. Часть из 89 домовладений, которые подлежат сносу, снесут под флагом городских нужд в расширении дорог. Но не все входят в красные линии. Так, 14 домов в границах ул. Хабаровская — ул. Иркутская — ул. Байкальская пустят под бульдозер ради строительства многоквартирной застройки. А 6 домов в Грибном переулке — для расчистки инвестиционного участка. То, что по мнению местных жителей, для сноса этих домов у города нет острой необходимости, и стало основным предметом спора между домовладельцами и администрацией.

Не помогло и коллективное обращение в Мингорисполком. В начале февраля местным жителям Северного поселка пришел ответ от имени Виктора Лаптева, заместителя председателя Мингорисполкома. Основной смысл был в том, что все законно: «население Северного поселка было проинформировано администрацией Заводского района о том, где и когда состоится общественное обсуждение детального плана (было расклеено и разложено по почтовым ящикам 940 извещений. — Прим.TUT.BY). И напомнили, что «предусмотренный на перспективу снос жилых домов необходимо осуществить для строительства объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, при этом гражданам-собственникам недвижимого имущества при изъятии у них земельных участков для государственных нужд будет произведена реализация имущественных прав».

Поскольку это уже не первое коллективное обращение, в Мингорисполкоме решили поставить точку в переписке с людьми: «Повторные обращения по данным вопросам будут оставлены без рассмотрения по существу и в соответствии со статьей 21 Закона переписка по поднимаемым в обращении вопросам будет прекращена (документ есть в редакции. — Прим. TUT.BY)».

Чтобы понять, на какой стадии сейчас проект детального планирования, позвонили в администрацию Заводского района. Там рассказали, что проект детального планирования, который в прошлом году выносился на общественное обсуждение, еще не утвержден, проходит необходимые экспертизы.

— Никаких сроков по сносу домов еще нет, — рассказали в отделе архитектуры и градостроительства Заводского района. — Об этом можно будет говорить лишь тогда, когда проект будет согласован, когда будут выделены инвестиционные участки.

— Как быть тем, у кого дом пойдет под снос, но есть разрешение на реконструкцию?

— Таких домов единицы. Если у хозяев есть разрешение на реконструкцию дома, то они вправе ее продолжать.

Такое положение вещей непонятно жителям Северного поселка. В частности, Татьяна Пенкрат говорит, что у нее есть разрешение Мингорисполкома на реконструкцию дома с увеличением жилплощади.



Татьяне Пенкрат и ее сыну город разрешил строиться. Когда люди узнали о сносе своего дома, реконструкцию пришлось остановить

— Выходит парадокс: строим дом, который снесут. И это проблема не единичная. В Грибном переулке, 44, хозяин продал квартиру, чтобы реконструировать дом, Людмила Быченок по Иркутской, 39, только закончила реконструкцию. По Иркутской, 41, сделали реконструкцию с увеличением — и все они в планах на снос.



Дом в переулке Грибной недавно был реконструирован, а в новом проекте он обозначен под снос

Как живет Северный поселок, дома в котором пойдут под снос, читайте TUT .

В минувшее воскресенье жители Северного поселка собирались в Байкальском сквере и обсуждали наболевшее.

— Было человек сорок, не всех успели оповестить, — говорит Татьяна Пенкрат. — Люди в отчаянии, говорят, что готовы идти по проспекту и с вилами защищать свои дома. Понятно, что это крайняя мера. Но мы все еще надеемся, что власти пойдут навстречу, найдут время и желание услышать, найти компромисс.