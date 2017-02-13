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Россия продаст Индии фрегаты без украинских двигателей

14.02.2017 21:20 — Разное | Ежедневник  
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Россия продаст Индии фрегаты без украинских двигателей

Россия не может достроить два фрегата для ЧФ РФ без поставок двигателей, которые производят в Украине, а потому продаст их без моторов.

Два фрегата проекта 11356, ранее строившиеся на заводе "Янтарь" для Черноморского флота, продадут Индии, рассказал РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Соответствующее соглашение стороны подписали в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в России и двух — на индийских верфях.

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть подобных кораблей. В состав ВМФ уже вошли два фрегата, еще один проходит государственные испытания.

Строительство второй тройки фрегатов приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов — "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".

Как заявил министр обороны Индии Маонхар Паррикар, Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых российских фрегатов.

 
 
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Россия не может достроить два фрегата для ЧФ РФ без поставок двигателей, которые производят в Украине, а потому продаст их без моторов.

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