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Россия продаст Индии фрегаты без украинских двигателей
14.02.2017 21:20 — Разное | Ежедневник
Россия не может достроить два фрегата для ЧФ РФ без поставок двигателей, которые производят в Украине, а потому продаст их без моторов.
Два фрегата проекта 11356, ранее строившиеся на заводе "Янтарь" для Черноморского флота, продадут Индии, рассказал
Соответствующее соглашение стороны подписали в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в России и двух — на индийских верфях.
Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть подобных кораблей. В состав ВМФ уже вошли два фрегата, еще один проходит государственные испытания.
Строительство второй тройки фрегатов приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов — "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".
Как заявил министр обороны Индии Маонхар Паррикар, Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых российских фрегатов.
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Россия не может достроить два фрегата для ЧФ РФ без поставок двигателей, которые производят в Украине, а потому продаст их без моторов.
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