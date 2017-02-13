



Россия не может достроить два фрегата для ЧФ РФ без поставок двигателей, которые производят в Украине, а потому продаст их без моторов.

Два фрегата проекта 11356, ранее строившиеся на заводе "Янтарь" для Черноморского флота, продадут Индии, рассказал РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Соответствующее соглашение стороны подписали в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в России и двух — на индийских верфях.

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть подобных кораблей. В состав ВМФ уже вошли два фрегата, еще один проходит государственные испытания.

Строительство второй тройки фрегатов приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов — "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".

Как заявил министр обороны Индии Маонхар Паррикар, Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых российских фрегатов.