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Минск на 15 месте по снегопадам среди мировых столиц
14.02.2017 22:24 — Разное | Ежедневник
Минск на 15 месте по снегопадам среди мировых столиц">
фото Uvaga.by
По сравнению с соседними столицами - Варшавой, Киевом и Москвой - у белорусской столицы самый высокий показатель по выпаданию снега.
Где зима самая снежная? Ответ на этот вопрос попытались дать исследователи украинского "
Эксперты подсчитали, что среднее количество осадков в Минске за зиму – 188 мм. Для сравнения, в столицах соседних государств это показатель таков: в Варшаве – 183 мм, в Киеве - 175 мм, в Москве – 160. Правда в соседнем Вильнюсе снега обычно выпадает больше, чем в Минске. Там показатель осадков за зиму - 190 мм. В Бухаресте данный показатель – 219 мм, в Лондоне – 223 мм, в Токио – 258 мм, в Вашингтоне – 272 мм. Субтропические Рим, Афины и Анкару – и то засыпает каждую зиму большим количеством снега, чем Минск. Впрочем, здесь все логично – эти города хоть и южнее, но ближе к морю, а это автоматически предполагает более влажный климат.
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По сравнению с соседними столицами - Варшавой, Киевом и Москвой - у белорусской столицы самый высокий показатель по выпаданию снега.
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