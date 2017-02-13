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Минск на 15 месте по снегопадам среди мировых столиц

14.02.2017 22:24 — Разное | Ежедневник  
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Минск на 15 месте по снегопадам среди мировых столицМинск на 15 месте по снегопадам среди мировых столиц">

фото Uvaga.by

По сравнению с соседними столицами - Варшавой, Киевом и Москвой - у белорусской столицы самый высокий показатель по выпаданию снега.

Где зима самая снежная? Ответ на этот вопрос попытались дать исследователи украинского "Слова и дела".

Эксперты подсчитали, что среднее количество осадков в Минске за зиму – 188 мм. Для сравнения, в столицах соседних государств это показатель таков: в Варшаве – 183 мм, в Киеве - 175 мм,  в Москве – 160.  Правда в соседнем Вильнюсе снега обычно выпадает больше, чем в Минске. Там показатель осадков за зиму -  190 мм. В Бухаресте данный показатель – 219 мм, в Лондоне – 223 мм, в Токио – 258 мм, в Вашингтоне – 272 мм. Субтропические Рим, Афины и Анкару – и то засыпает каждую зиму большим количеством снега, чем Минск. Впрочем, здесь все логично – эти города хоть и южнее, но ближе к морю, а это автоматически предполагает более влажный климат.

Минск на 15 месте по снегопадам среди мировых столиц

 
Теги: Минск
 
 
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По сравнению с соседними столицами - Варшавой, Киевом и Москвой - у белорусской столицы самый высокий показатель по выпаданию снега.

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