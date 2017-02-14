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В матче против "Лады" минское "Динамо" установило четыре клубных рекорда
Победа над тольяттинской «Ладой» со счетом 8:3 ознаменовалась рядом рекордов минского «Динамо».
Впервые минчане забросили в матче Континентальной хоккейной лиги восемь шайб. Предыдущий рекорд был равен семи.
103 очка стали лучшим результатом для «Динамо» в регулярных чемпионатах. В сезоне-2014/2015 минчане набрали 100 баллов.
Сразу три игрока «зубров» отметились дублями — уникальный результат для «Динамо».
Наконец, Марк-Андре Граньяни набрал в матче пять очков. Это лучший результат среди защитников истории клуба. Ранее Лукаш Крайчек и Ник Бэйлен набирали по четыре балла. Правда, и чех, и американец забрасывали голы, а канадец все очки набрал за счет результативных передач.
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Победа над тольяттинской "Ладой" со счетом 8:3 ознаменовалась рядом рекордов минского "Динамо".
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