﻿ В матче против "Лады" минское "Динамо" установило четыре клубных рекорда. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В матче против "Лады" минское "Динамо" установило четыре клубных рекорда

14.02.2017 22:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Победа над тольяттинской «Ладой» со счетом 8:3 ознаменовалась рядом рекордов минского «Динамо».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Впервые минчане забросили в матче Континентальной хоккейной лиги восемь шайб. Предыдущий рекорд был равен семи.

103 очка стали лучшим результатом для «Динамо» в регулярных чемпионатах. В сезоне-2014/2015 минчане набрали 100 баллов.

Сразу три игрока «зубров» отметились дублями — уникальный результат для «Динамо».

Наконец, Марк-Андре Граньяни набрал в матче пять очков. Это лучший результат среди защитников истории клуба. Ранее Лукаш Крайчек и Ник Бэйлен набирали по четыре балла. Правда, и чех, и американец забрасывали голы, а канадец все очки набрал за счет результативных передач.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победа над тольяттинской "Ладой" со счетом 8:3 ознаменовалась рядом рекордов минского "Динамо".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре пьяный водитель устроил гонки с ГАИ, не справился с управлением и вылетел в кювет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика