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Видеофакт: в Бресте ворона разбила лобовое стекло в машине

14.02.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Хулигана" вычислили благодаря установленной во дворе на улице Колесника камере наблюдения. Как сообщает портал "Виртуальный Брест", владелица машины обратилась за предоставлением видео из архива, чтобы узнать, кто повредил ее автомобиль.

При просмотре записей выяснилось, что стекло разбила ворона – птица сбросила на машину неустановленный предмет. Сообщается, что после этого женщина передумала обращаться в милицию.

 
Теги: Брест
 
 
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Курьезный случай попал на запись видеокамеры наружного наблюдения в Бресте: владелец автомобиля, выясняя, кто разбил в машине стекло, узнала, что это была ворона....

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