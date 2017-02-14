"Хулигана" вычислили благодаря установленной во дворе на улице Колесника камере наблюдения. Как сообщает портал " Виртуальный Брест ", владелица машины обратилась за предоставлением видео из архива, чтобы узнать, кто повредил ее автомобиль.

При просмотре записей выяснилось, что стекло разбила ворона – птица сбросила на машину неустановленный предмет. Сообщается, что после этого женщина передумала обращаться в милицию.