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Видеофакт: в Бресте ворона разбила лобовое стекло в машине
14.02.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хулигана" вычислили благодаря установленной во дворе на улице Колесника камере наблюдения. Как сообщает портал "
При просмотре записей выяснилось, что стекло разбила ворона – птица сбросила на машину неустановленный предмет. Сообщается, что после этого женщина передумала обращаться в милицию.
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Курьезный случай попал на запись видеокамеры наружного наблюдения в Бресте: владелец автомобиля, выясняя, кто разбил в машине стекло, узнала, что это была ворона....
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