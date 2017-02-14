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Команда Николая Лукашенко выиграла городской финал "Золотой шайбы"
На льду минской «Чижовка-Арены» завершился городской финал турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» в младшей возрастной группе (2004−2005 годов рождения), передает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке за первое место команда «Грифоны» из Центрального района, за которую выступает сын Александра Лукашенко Николай, обыграла соперников из команды «Медведь» Московского района — 8:2. По
В перерывах матча болельщики принимали участие в конкурсах на точность броска по воротам и лучшие получали от организаторов подарки.
На церемонии закрытия выступили артисты шоу-театра «Хвiлiнка».
— Победе, конечно, рады. На удивление, финал получился не таким трудным для нас. С сентября прошлого года начали готовиться к «Золотой шайбе». Турнир очень важен для ребят, у них есть отличная возможность получить игровую практику. Тем более здесь, на «Чижовка-Арене», царит прекрасная, праздничная атмосфера, которая придает сил и юным хоккеистам. Теперь необходимо готовиться к республиканским соревнованиям. График прежний: два раза в неделю, — отметил тренер «Грифонов» Дмитрий Басков.
Победа в городском турнире обеспечила «Грифонам» участие в республиканском финале «Золотой шайбы», который пройдет в марте. Финалист городских соревнований команда «Медведь» также получила право сыграть с лучшими командами республики.
Третье место в городских соревнованиях заняли хоккеисты команды «Беркут» Фрунзенского района.
По итогам соревнований были названы лучшие игроки в индивидуальных номинациях: вратарь — Дмитрий Краснухин («Медведь»), защитник — Александр Беляй («Беркут»), нападающий — Даниил Мерзляков («Олимпия», Первомайский район). Лучшим бомбардиром стал Николай Лукашенко («Грифоны»).
Голкипер «Медведя» Дмитрий Краснухин пропущенным шайбам в финале, конечно, не рад, но отметил, что ему необходимо много работать над собой, чтобы добиться успехов, как его кумир российский вратарь Василий Кошечкин.
— Постараюсь лучше сыграть в следующих соревнованиях. У нас дружная команда, будем продолжать тренироваться и постараемся добиться более значимых успехов, — рассказал юный хоккеист.
Финальный этап минского турнира в старшей возрастной группе завершится 24 февраля.
Соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» на призы президента Беларуси проводятся под девизом «Сегодня чемпионат двора — завтра чемпионат мира». Турнир был возрожден по инициативе главы государства в 1997 году. Целью соревнований является улучшение физкультурно-спортивной работы, укрепление здоровья и вовлечение молодежи в занятия физкультурой и спортом, популяризация хоккея.
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На льду минской "Чижовка-Арены" завершился городской финал турнира юных хоккеистов "Золотая шайба" в младшей возрастной группе (2004−2005 годов рождения).
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