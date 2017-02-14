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"Пари Сен-Жермен" разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов

15.02.2017 00:47 — Разное | Tut.by  
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Во вторник состоялись первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.


Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен» разгромил на своем поле испанскую «Барселону» — 4:0. На 18-й минуте счет открыл Анхель Ди Мария. Второй гол в конце первого тайма забил Юлиан Дракслер.

Ожидалось, что в перерыве главный тренер гостей Луис Энрике внесет изменения в игру, но встреча вновь проходила под диктовку парижан. На 55-й минуте Анхель Ди Мария оформил дубль, а на 72-й Эдинсон Кавани установил окончательный счет — 4:0.

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Курзава, Менье, Кимпембе, Матюиди, Рабьо, Ди Мария (Лукас Моура, 61), Верратти (Нкунку, 70), Дракслер (Пасторе, 86), Кавани.

Барселона: Тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Серхи Роберто, Андре Гомеш (Рафинья, 58), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Неймар, Месси, Суарес.

В друго матче дня «Бенфика» обыграла дома дортмундскую «Боруссию» — 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Константинос Митроглу.

Бенфика: Эдерсон, Луизао, Элизеу, Нелсон Семеду, Линделеф, Пицци, Фейса, Рафа Силва (Серви, 67), Сальвио, Каррильо (Аугусто, 46), Митроглу (Хименес, 75).

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Геррейру (Пулишич, 82), Ройс (Кастро, 82), Вайгль, Пишчек, Дурм, Обамеянг (Шюррле, 62), Дембеле.

 
 
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Во вторник состоялись первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

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