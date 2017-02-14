|
Почему буксует бизнес в Беларуси?
15.02.2017 00:47 — Разное | Ежедневник
Работать белорусскому бизнесу все сложнее. Недостаточная правовая база, излишнее внимание со стороны контролирующих органов, обилие административных процедур – это только малая часть проблем, с которыми приходится сталкиваться предпринимательству.
О проблемах малого и среднего бизнеса в Беларуси говорится давно. И хотя Беларусь поднялась на 37 место в рейтинге Doing Business-2017, к сожалению, надо признать, данные рейтинга мало сказались на реальном улучшении делового климата в стране.
Так, по словам главы Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, на сегодняшний день из примерно 100 тыс. субъектов малого предпринимательства (не берутся индивидуальные предприниматели), около 40% не ведет свою деятельность.
«А если отнять отсюда еще десять тысяч, которые ведут деятельность чисто формально, или время от времени, что получается в итоге? А ведь именно малые предприятия являются локомотивом экономики, источником добавленной стоимости», – отметил глава бизнес-союза.
Есть ли диалог между бизнесом и государством?
К сожалению, сегодня малый и средний бизнес оказался в ситуации, когда негативные тенденции в экономике только усиливаются. Ясно, что в данных условиях потребность в налаживании диалога между властью и бизнесом особенно очевидна.
«Диалог есть, вопрос в результатах этого диалога и в том, насколько эффективно он выстроен, – утверждает Виктор Маргелов. – Сегодня нужно уходить от модели: большое государство, наделенное полномочиями, и подчиненные предприятия (частные и государственные), у которых полномочий очень мало, поскольку данная модель отношений уже давно терпит крах».
В свою очередь, по словам руководителя Республиканской конфедерации предпринимательства, малому и среднему бизнесу в Беларуси мешает развиваться частое вмешательство государства в дела бизнеса и постоянный контроль с его стороны.
Эксперт предлагает уйти от жесткого госрегулирования в бизнесе, построив систему саморегулирования. «Какие-то параметры регулирования понятно государству нужно оставить, но очень многое можно отдать обществу. Да, это непростая задача. Но как только мы это сделаем, у нас пойдет снижение нагрузки на бюджет», – полагает Маргелов.
Неадекватные штрафы
Довольно серьезной на сегодня является также проблема многократных проверок компаний государственными контролирующими органами. И как показывает практика, действующая система проверок носит не предупредительный, а скорее карательный характер.
Виктор Маргелов отметил разорительность и неадекватность существующих штрафов. По словам руководителя бизнес-союза, уже год как создана рабочая группа, которая работает над устранением этой проблемы. И как он отметил, с момента вступления в действие Указа № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» количество плановых и внеплановых проверок уменьшилось в два раза.
«Правда, есть одно но. Если посмотреть на суммы штрафных санкций, то они увеличились почти в десять раз, – отметил эксперт. – Возникает вопрос: зачем ходить чаще, если можно ходить реже, но собирать даже больше».
«На кого это нагрузка ложится в первую очередь? – задается вопросом Маргелов. – На малый и средний бизнес, который часто в силу объективных причин не может выполнить большинство требований».
Следует также отметить, что 14 февраля состоялось совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности, на котором президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал бизнесменам, что никакого давления со стороны контролирующих органов и иных структур не будет.
«Это я вам обещаю как глава государства», – сказал он.
«Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться с множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе. Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и – самое главное – ничего не бойтесь», – призвал глава государства.
Так, отметим, что с одной стороны в Беларуси на высшем уровне признается, что малый и средний бизнес надо поддерживать: сократить проверки, четко сформулировать законы и т.д., а с другой, опросы работников частного сектора показывают, что основными препятствиями для своего развития бизнес видит именно в лице государства. Похоже, последнему следует внимательнее отнестись к запросам и проблемам бизнеса и субъектов хозяйствования, поскольку принятых мер для облегчения жизни представителям МСП все еще на сегодня недостаточно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работать белорусскому бизнесу все сложнее. Недостаточная правовая база, излишнее внимание со стороны контролирующих органов, обилие административных процедур –...
|
Архив (Разное)
Комментарии