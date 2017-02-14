Безналичные расчеты через интернет-банк, и даже мобильный банк, стали привычным делом, значительно упростив ведение бизнеса. Другой вопрос оплата командировочных, представительских, транспортных да и многих других хозяйственных расходов – это до сих пор «слабое звено» в бухгалтерской цепочке. Еще не все компании смогли перевести их в сферу безналичных платежей. Финансирование подобных расходов, зачастую подразумевает снятие наличных со счета непосредственно в отделении банка, плюс ко всему – внушительный документооборот.
Для простоты осуществления подобного рода расходов Альфа-Банк предложил юрлицам специальный инструмент – премиальную корпоративную банковскую карту Visa Business Gold. Она привязывается к счету юридического лица, и, по сути, представляет собой аналог наличных денежных средств, выданных руководством фирмы под отчет.
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В рамках акции «Всё меняется к лучшему!» Альфа-Банк предлагает бесплатное оформление премиальной корпоративной карты Visa Business Gold и нулевую стоимость обслуживания на весь срок действия карты
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Преимущества корпоративной карты Visa Business Gold Альфа-Банка
Компании не требуется получать в банке наличные средства, а также доставлять и хранить их. Это сокращает операционные расходы и время выдачи подотчетных сумм.
Валюта расчетного счета не имеет значения. Денежные средства будут списываться с карт-счета компании с автоматической конвертацией в валюту той страны, в которой находится держатель карты. Поэтому не нужно ни покупать валюту для заграничных командировок, ни открывать валютный счет.
Контролировать расход денежных средств по карте можно в режиме реального времени. Для этого достаточно установить суточные лимиты расходования и подключить SMS-информирование. Организация может в любое время пополнить карту или изменить лимит по операциям командированного сотрудника.
Альфа-Банк предоставляет компании детальную выписку по операциям с использованием карт, что позволяет контролировать целевое расходование средств сотрудниками.
Предприятие получает возможность пользоваться всеми преимуществами, которые дает распространение современных технологий. Так, сегодня все большую популярность набирают продажи товаров на электронных площадках, онлайн-продажа билетов, бронирование отелей и др. Корпокарта Альфа-Банка позволяет оплатить в Интернете любые необходимые покупки.
Круглосуточный доступ к денежным средствам на счете организации. Если фирме все же потребуется наличность, то ее можно получить в банкоматах в любое время.
Бонусы и скидки
Держатели карты Visa Business Gold Альфа-Банка получают преференции от платежной системы Visa, которые позволяют им ощущать в любой точке мира повышенный комфорт и свой высокий социальный статус.
Эксклюзивная партнерская программа Golden Alfa (Голден Альфа) разработана специально для владельцев премиальных карточек. Обладателям корпоративной карты Visa Business Gold Альфа-Банка автоматически предоставляется доступ к выгодным предложениям и сервису компаний-партнеров банка.
В рамках акции «Всё меняется к лучшему!» выпуск и обслуживание корпоративной карты Visa Business Gold не потребует финансовых вложений. Оформить заявку на получение карты можно на сайте alfabank.by.
Индивидуальную консультацию по оформлению карты Visa Business Gold
можно получить в Контакт-центре Альфа-Консультант: круглосуточно по телефону 198 или + 375 (44, 29, 25) 733 33 32
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