



Как упростить решение повседневных бизнес-задач.

Безналичные расчеты через интернет-банк, и даже мобильный банк, стали привычным делом, значительно упростив ведение бизнеса. Другой вопрос оплата командировочных, представительских, транспортных да и многих других хозяйственных расходов – это до сих пор «слабое звено» в бухгалтерской цепочке. Еще не все компании смогли перевести их в сферу безналичных платежей. Финансирование подобных расходов, зачастую подразумевает снятие наличных со счета непосредственно в отделении банка, плюс ко всему – внушительный документооборот.

Для простоты осуществления подобного рода расходов Альфа-Банк предложил юрлицам специальный инструмент – премиальную корпоративную банковскую карту Visa Business Gold . Она привязывается к счету юридического лица, и, по сути, представляет собой аналог наличных денежных средств, выданных руководством фирмы под отчет.

_________________________________ В рамках акции «Всё меняется к лучшему!» Альфа-Банк предлагает бесплатное оформление премиальной корпоративной карты Visa Business Gold и нулевую стоимость обслуживания на весь срок действия карты _________________________________

Преимущества корпоративной карты Visa Business Gold Альфа-Банка

Компании не требуется получать в банке наличные средства , а также доставлять и хранить их. Это сокращает операционные расходы и время выдачи подотчетных сумм.

, а также доставлять и хранить их. Это сокращает операционные расходы и время выдачи подотчетных сумм. Валюта расчетного счета не имеет значения. Денежные средства будут списываться с карт-счета компании с автоматической конвертацией в валюту той страны, в которой находится держатель карты. Поэтому не нужно ни покупать валюту для заграничных командировок, ни открывать валютный счет.

Денежные средства будут списываться с карт-счета компании с автоматической конвертацией в валюту той страны, в которой находится держатель карты. Поэтому не нужно ни покупать валюту для заграничных командировок, ни открывать валютный счет. Контролировать расход денежных средств по карте можно в режиме реального времени. Для этого достаточно установить суточные лимиты расходования и подключить SMS-информирование. Организация может в любое время пополнить карту или изменить лимит по операциям командированного сотрудника.

Для этого достаточно установить суточные лимиты расходования и подключить SMS-информирование. Организация может в любое время пополнить карту или изменить лимит по операциям командированного сотрудника. Альфа-Банк предоставляет компании детальную выписку по операциям с использованием карт , что позволяет контролировать целевое расходование средств сотрудниками.

, что позволяет контролировать целевое расходование средств сотрудниками. Предприятие получает возможность пользоваться всеми преимуществами, которые дает распространение современных технологий . Так, сегодня все большую популярность набирают продажи товаров на электронных площадках, онлайн-продажа билетов, бронирование отелей и др. Корпокарта Альфа-Банка позволяет оплатить в Интернете любые необходимые покупки.

. Так, сегодня все большую популярность набирают продажи товаров на электронных площадках, онлайн-продажа билетов, бронирование отелей и др. Корпокарта Альфа-Банка позволяет оплатить в Интернете любые необходимые покупки. Круглосуточный доступ к денежным средствам на счете организации. Если фирме все же потребуется наличность, то ее можно получить в банкоматах в любое время.

Бонусы и скидки

Держатели карты Visa Business Gold Альфа-Банка получают преференции от платежной системы Visa, которые позволяют им ощущать в любой точке мира повышенный комфорт и свой высокий социальный статус.

Эксклюзивная партнерская программа Golden Alfa (Голден Альфа) разработана специально для владельцев премиальных карточек. Обладателям корпоративной карты Visa Business Gold Альфа-Банка автоматически предоставляется доступ к выгодным предложениям и сервису компаний-партнеров банка.

В рамках акции «Всё меняется к лучшему!» выпуск и обслуживание корпоративной карты Visa Business Gold не потребует финансовых вложений. Оформить заявку на получение карты можно на сайте alfabank.by .

Индивидуальную консультацию по оформлению карты Visa Business Gold

можно получить в Контакт-центре Альфа-Консультант : круглосуточно по телефону 198 или + 375 (44, 29, 25) 733 33 32