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Статусная карта

15.02.2017 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Статусная карта

Как упростить решение повседневных бизнес-задач.

Безналичные расчеты через интернет-банк, и даже мобильный банк, стали привычным делом, значительно упростив ведение бизнеса. Другой вопрос оплата командировочных, представительских, транспортных да и многих других хозяйственных расходов – это до сих пор «слабое звено» в бухгалтерской цепочке. Еще не все компании смогли перевести их в сферу безналичных платежей. Финансирование подобных расходов, зачастую подразумевает снятие наличных со счета непосредственно в отделении банка, плюс ко всему – внушительный документооборот.

Для простоты осуществления подобного рода расходов Альфа-Банк предложил юрлицам специальный инструмент – премиальную корпоративную банковскую карту Visa Business Gold. Она привязывается к счету юридического лица, и, по сути, представляет собой аналог наличных денежных средств, выданных руководством фирмы под отчет.

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В рамках акции «Всё меняется к лучшему!» Альфа-Банк предлагает бесплатное оформление премиальной корпоративной карты Visa Business Gold и нулевую стоимость  обслуживания на весь срок действия карты

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Преимущества корпоративной карты Visa Business Gold Альфа-Банка

  • Компании не требуется получать в банке наличные средства, а также доставлять и хранить их. Это сокращает операционные расходы и время выдачи подотчетных сумм.
  • Валюта расчетного счета не имеет значения. Денежные средства будут списываться с карт-счета компании с автоматической конвертацией в валюту той страны, в которой находится держатель карты. Поэтому не нужно ни покупать валюту для заграничных командировок, ни открывать валютный счет.
  • Контролировать расход денежных средств по карте можно в режиме реального времени. Для этого достаточно установить суточные лимиты расходования и подключить SMS-информирование. Организация может в любое время пополнить карту или изменить лимит по операциям командированного сотрудника.
  • Альфа-Банк предоставляет компании детальную выписку по операциям с использованием карт, что позволяет контролировать целевое расходование средств сотрудниками.
  • Предприятие получает возможность пользоваться всеми преимуществами, которые дает распространение современных технологий. Так, сегодня все большую популярность набирают продажи товаров на электронных площадках, онлайн-продажа билетов, бронирование отелей и др. Корпокарта Альфа-Банка позволяет оплатить в Интернете любые необходимые покупки.
  • Круглосуточный доступ к денежным средствам на счете организации. Если фирме все же потребуется наличность, то ее можно получить в банкоматах в любое время.

Бонусы и скидки

Держатели карты Visa Business Gold Альфа-Банка получают преференции от платежной системы Visa, которые позволяют им ощущать в любой точке мира повышенный комфорт и свой высокий социальный статус.

Эксклюзивная партнерская программа Golden Alfa (Голден Альфа) разработана специально для владельцев премиальных карточек. Обладателям  корпоративной карты Visa Business Gold Альфа-Банка автоматически предоставляется доступ к выгодным предложениям и сервису компаний-партнеров банка. 

В рамках акции «Всё меняется к лучшему!» выпуск и обслуживание корпоративной карты Visa Business Gold не потребует финансовых вложений. Оформить заявку на получение карты можно на сайте alfabank.by.

Индивидуальную консультацию по оформлению карты Visa Business Gold
можно получить в Контакт-центре Альфа-Консультант: круглосуточно по телефону 198 или + 375 (44, 29, 25) 733 33 32

 
Теги: Курсы валют
 
 
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