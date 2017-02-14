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Водонапорная башня на Карбышева продана минскому "Стратегу" за 13 тысяч долларов
14 февраля фонд «Брестоблимущество» проводил торги по продаже неиспользуемого государственного имущества,
В числе объектов, предлагавшихся к продаже, была и водонапорная башня на ул. Карбышева в Бресте. На этот лот нашелся единственный участник, подавший заявление.
И хотя комиссия по проведению аукциона признала торги несостоявшимися, лот был продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, как позвоялет законодательство.
Итоговая цена расположенной в центре города башни из красного кирпича площадью 126,5 кв. м — 25 981 руб. (около 13 тысяч долларов). Объект приобрела группа компаний «Стратег», зарегистрированная в Минске.
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Лот был продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.
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