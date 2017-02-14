14 февраля фонд «Брестоблимущество» проводил торги по продаже неиспользуемого государственного имущества, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

В числе объектов, предлагавшихся к продаже, была и водонапорная башня на ул. Карбышева в Бресте. На этот лот нашелся единственный участник, подавший заявление.

И хотя комиссия по проведению аукциона признала торги несостоявшимися, лот был продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, как позвоялет законодательство.

Итоговая цена расположенной в центре города башни из красного кирпича площадью 126,5 кв. м — 25 981 руб. (около 13 тысяч долларов). Объект приобрела группа компаний «Стратег», зарегистрированная в Минске.