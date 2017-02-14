﻿ Водонапорная башня на Карбышева продана минскому "Стратегу" за 13 тысяч долларов. 21.by
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Водонапорная башня на Карбышева продана минскому "Стратегу" за 13 тысяч долларов

15.02.2017 07:31 — Разное | Tut.by  
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14 февраля фонд «Брестоблимущество» проводил торги по продаже неиспользуемого государственного имущества, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

В числе объектов, предлагавшихся к продаже, была и водонапорная башня на ул. Карбышева в Бресте. На этот лот нашелся единственный участник, подавший заявление.

И хотя комиссия по проведению аукциона признала торги несостоявшимися, лот был продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, как позвоялет законодательство.

Итоговая цена расположенной в центре города башни из красного кирпича площадью 126,5 кв. м — 25 981 руб. (около 13 тысяч долларов). Объект приобрела группа компаний «Стратег», зарегистрированная в Минске.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Лот был продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.

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