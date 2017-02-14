Жильцы дома № 7/1 по улице Советской Конституции в Бресте, как они рассказали сами, устали ждать обещанного капремонта, законопослушно отчисляя на эти цели предусмотренные средства в течение почти 47 лет и годами самостоятельно сражаясь с плесенью. Переписка с ЖЭС-5, на обслуживании которой находится эта панельная пятиэтажка, результатов, по их словам, не принесла, и люди решили пригласить в гости корреспондентов ZARYA.BY.



Фото: Валерий Король

В самом проблемном, крайнем с северной стороны восьмом подъезде хозяева квартир нас встречали весьма оживленно, наперебой приглашая полюбоваться грибковой росписью на стенах и потолках. На пятый этаж подниматься тяжеловато не столько потому, что пешком, — полной грудью не дает дышать улавливаемая в воздухе сырость.

Женщина из крайней 120-й квартиры демонстрирует результат неравной борьбы с грибком. Черная плесень уродливыми узорами проступила сквозь новые обои, побелку. Не только в гостиной, но и в детской. Такая же ситуация у соседки по подъезду с первого этажа.





— Я проживаю здесь со дня сдачи дома. Проблемы с сыростью начались лет через шесть-семь после заселения. Сначала удавалось пятна убирать. Но со временем проблема приняла серьезный оборот — в угловых комнатах плесневела даже одежда в шкафах… В таких условиях выросли мои дети, теперь вот подрастает внук, — рассказала Инесса Волкова из угловой 107-й квартиры. — Мы не раз обращались в домоуправление, и в 2014 году нам сказали, что дом стоит в плане на капитальный ремонт, что будут утепляться стены с торцевой стороны. А в итоге на недавнем собрании жильцов новый начальник ЖЭС «успокоил»: в графике на ближайшие три года нас нет. Но как же так?.. Я интересовалась у специалистов-строителей, откуда эта грибковая напасть, они говорят, что утеплитель в стыках стеновых панелей уже полностью сгнил…

По словам женщины, года четыре, как они затеяли радикальную борьбу с сыростью: жилище капитально отремонтировали, утеплили изнутри северную стенку, привели в порядок сплошь покрытый плесенью потолок — и выжигали заразу, и химией вытравливали. Но вскоре все вернулось на круги своя. Немалые суммы вылетели в трубу.

А главное, не покидает вопрос, как быть дальше? Ведь дело не только эстетики касается, но самое важное — здоровья. Как утверждают медики, плесневые грибы — это довольно сильный аллерген. А у детей аллергия на эту самую черную плесень может привести к серьезным заболеваниям, вплоть до сердечно-сосудистых нарушений и даже онкологии.

— Тем, что в процессе борьбы с сыростью жильцы пытаются утеплить стены изнутри, они только усугубляют проблему, — уточняет начальник отдела капитального ремонта жилфонда КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Бреста» Александр Смирнов, — между стеной и утеплителем собирается конденсат, отсутствует проветривание, в результате для распространения грибка создаются еще более благоприятные условия; наружные стены утепляются только снаружи.





Но что же сегодня делать людям?

— Прежде всего необходимо установить истинную причину возникновения повышенной влажности в квартире, вследствие чего и появляется грибок, — отмечает Александр Смирнов. — Это может быть и неудовлетворительная работа системы вентиляции в квартире; нужно провести обследование наружных стен, чтобы понять, имеет ли место их промерзание; изучить состояние стыков стеновых панелей — возможно, находящийся в них утеплитель от времени износился и потерял свои свойства.

Алгоритм действий прост: жильцы проблемной квартиры подают заявку в ЖЭС, работники которой на месте проводят проверку, если необходимо — с привлечением представителей специализированной организации. Они осмотрят стенку не просто визуально, а с помощью чувствительных приборов. Для заявителя это бесплатно.





— Дважды в год — весной и осенью — специалистами ЖЭС проводятся комиссионные обследования домов: и составляется акт общего осмотра здания. Судя по сентябрьскому акту осмотра упомянутого дома, визуально крыша, фасад, балконы находятся в удовлетворительном состоянии, — продолжает собеседник. — Возможно, проблема касается отдельной квартиры, тогда ее можно устранить в рамках текущей эксплуатации. В любом случае, начинать решение вопроса необходимо с обращения в ЖЭС. Информация будет передана нам, и здесь мы рассмотрим возможные варианты.

— Нам коммунальники поясняют: деньги, которые мы отчисляем на ремонт, идут в городской бюджет, и уже город определяет, где и что делать. Я все это прекрасно понимаю, но почему пятиэтажку, построенную неподалеку намного позже нашей, капитально отремонтировали и утеплили со всех сторон? Я уже не говорю о практически новенькой высотке на пересечении улиц Советской Конституции и Московской. Конечно, наш дом с главной городской магистрали не виден. Но ведь и здесь люди хотят жить в комфорте, — резонно отмечает Инесса Волкова.





Отбор в план работ по проведению капитального ремонта, поясняют в ЖРЭУ, производится в ходе плановых весенне-осенних осмотров по фактическому техническому состоянию ограждающих конструкций дома. И далеко не всегда это зависит от года сдачи — реальность на сегодняшний день такова, что постройка с историей может оказаться гораздо крепче относительно новенькой. По крайней мере, в перспективном графике проведения работ по капитальному ремонту на 2016 — 2020 годы дома не только 1917, но и 1995 года постройки. Так что теоретически у каждого остро проблемного строения есть шанс туда попасть.

Варианта у жильцов пятиэтажки № 7/1 по улице Советской Конституции на сегодняшний день по крайней мере два. Поскольку их дом в упомянутом перечне не значится (к слову, соответствующая информация размещена на официальном сайте Брестского городского ЖКХ), то после детального изучения проблемы он может быть включен в следующий график. Или же — жильцам заняться устранением неприятностей за счет собственного кошелька. Кстати, как утверждают в ЖРЭУ, родная жилищно-эксплуатационная служба готова взять на себя подсчет затрат в зависимости от необходимого объема работ.

…Новый начальник ЖЭС-5 Михаил Осочук, который в должности всего четыре месяца, отношения своих предшественников с жильцами вверенного ему жилфонда по понятным причинам комментировать не стал. Зато в первые же дни запросил все письменные обращения людей, которые в течение года поступили в ЖЭС. От жильцов упомянутого дома за это время вопросов, говорит, не было. А свое знакомство с ними он начал общим собранием, посвященным текущему ремонту подъезда. Тогда и попросили люди проверить стыки панелей. Стыки обследовали, видимых дефектов не выявили. Конечно, причин сырости может быть масса, надо все тщательно перепроверить, соглашается начальник.





Что же касается текущего ремонта, в акте осеннего осмотра дома значится перечень работ, которые ЖЭС планирует провести за собственный счет уже в этом году, как только позволит погода. В частности, ремонт водосточных и ливневой труб в подъезде, на состояние которых обращали внимание «Зари» жильцы дома. Не останутся без внимания тепловой узел и внутренняя система канализации. А вот исправность установленных в подъезде слаботочных сетей — домофонных систем, телефонных линий, кабельного телевидения — это забота предприятий, в ведении которых они находятся. В случае необходимости сигнализировать необходимо опять же в родную ЖЭС.

Что ж, косметическую красоту в собственных подъездах потихоньку привыкаем наводить своими силами. Кстати, постановлением Минжилкомхоза № 12 от 4 июня 2014 года четко разграничен перечень работ, которые производятся за счет собственников, и тех, которые выполняет ЖЭС за счет бюджета.