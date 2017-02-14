Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о мерах предосторожности и о том, что получает письма с угрозами подсыпать допинг в еду, сообщает « Матч ТВ » со ссылкой на iDNES.



Фото: www.biathlonworld.com

— Я понимаю эти меры. К сожалению, мы не можем спокойно есть торты, подарочные сладости, в которые может быть что-то добавлено фанатами. Мы следим за всем особенно пристально, постоянно держим при себе ключи от номеров. Дважды проверяю, заперла ли я дверь, когда куда-то ухожу.

Пытаюсь свести к минимуму любой риск. Это необходимо, потому что каждый из нас получает письма с угрозами. В том числе, с угрозами подсыпать что-нибудь в еду. Главным образом, это связано с реакцией российской стороны на то, что мы высказались против допинга, — отметила обладательница большого Хрустального глобуса-2015/16 Габриэла Коукалова.

На проходящем в Хохфильцене чемпионате мира по биатлону Коукалова уже дважды поднималась на пьедестал.

Ранее тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарж рассказал , что угрозы поступают в адрес Габриэлы Коукаловой, Михала Шлезингра, а также главы Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзы.

— Такие письма и угрозы шлют злые люди с паранойей. И из-за таких, как сумасшедший российский комментатор (Дмитрий Губерниев. — Прим. iDNES.cz). Он пропагандирует то, что потом поддерживает весь народ, — сказал Рыбарж.

Члены чешской делегации опасаются провокаций со стороны россиян. В качестве мер предосторожности спортсменам запрещено пить из бутылок, вскрытых заранее, принимать подарки от болельщиков.