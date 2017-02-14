



Недавно мы объявили эпатажный фотоконкурс - ну а каким же еще он должен быть, когда в подарок победителю достанутся билеты на смелую и яркую Лолиту.

Мы просили вас прислать фотографию своего самого смелого образа - и вы постарались. Спасибо за смелость!

До голосования дошли снимки, соответствующие заявленной теме, отправленные до наступления дедлайна и попадающие под этические нормы:) Также для нас принципиальным было наличие в письме имени и телефона для связи.

Если вы не нашли свой снимок в списке, не расстраивайтесь, билеты на концерт еще есть в продаже, а удача обязательно найдет вас в следующем конкурсе!

Голосование продлится до 00.00 21 февраля. Оставить свой голос могут авторизованные пользователи tut.by.