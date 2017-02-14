Предприятие «Витебскоблнефтепродукт» разработало проект реконструкции АЗС на пересечении международных трасс Брест — Москва и Санкт-Петербург — Одесса в Оршанском районе: ее оснастят системой электрической подзарядки электромобилей.

А предпритие «Витязь» недавно изготовило три зарядные станции, которые сейчас проходят тестирование и сертификационные испытания. Кроме того, на заводе разработали модельный ряд подобного оборудования. В феврале предприятие планирует установить зарядную станцию для электромобилей в Витебске — на стоянке на проспекте Строителей.

Заместитель начальника отдела областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Завалов считает, что переход на электротранспорт пойдет на пользу экологической обстановке, так как из выхлопной трубы автомобиля в атмосферу выделяется свыше 200 вредных соединений.

Благодаря использованию современных видов топлива с 2010 года выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств уменьшились на 19,2%, при этом автопарк на Витебщине вырос более чем на 20%. По данным за 2015 год, у индивидуальных владельцев числилось 399,2 тысячи единиц техники, на предприятиях и организациях — 51,1 тысячи.