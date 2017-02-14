﻿ В Витебске и на трассе в Оршанском районе появятся зарядные станции для электромобилей. 21.by
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В Витебске и на трассе в Оршанском районе появятся зарядные станции для электромобилей

15.02.2017 08:36 — Разное | Tut.by  
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Предприятие «Витебскоблнефтепродукт» разработало проект реконструкции АЗС на пересечении международных трасс Брест — Москва и Санкт-Петербург — Одесса в Оршанском районе: ее оснастят системой электрической подзарядки электромобилей.

А предпритие «Витязь» недавно изготовило три зарядные станции, которые сейчас проходят тестирование и сертификационные испытания. Кроме того, на заводе разработали модельный ряд подобного оборудования. В феврале предприятие планирует установить зарядную станцию для электромобилей в Витебске — на стоянке на проспекте Строителей.

Заместитель начальника отдела областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Завалов считает, что переход на электротранспорт пойдет на пользу экологической обстановке, так как из выхлопной трубы автомобиля в атмосферу выделяется свыше 200 вредных соединений.

Благодаря использованию современных видов топлива с 2010 года выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств уменьшились на 19,2%, при этом автопарк на Витебщине вырос более чем на 20%. По данным за 2015 год, у индивидуальных владельцев числилось 399,2 тысячи единиц техники, на предприятиях и организациях — 51,1 тысячи.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Предпритие "Витязь" недавно изготовило три зарядные станции, которые сейчас проходят тестирование и сертификационные испытания.

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