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Православные отмечают 15 февраля Сретенье Господне

15.02.2017 08:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев – Sputnik. Сретенье Господне, один из 12 главных христианских праздников, отмечает 15 февраля православная церковь, верующие в этот день идут в храмы за сретенскими свечами, сообщили в Белорусском экзархате.

Православные отмечают 15 февраля Сретенье Господне
© Sputnik/ Егор Литвин
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Православное сретенье всегда отмечается в один и тот же день – 15 февраля, через 40 дней после Рождества Христова. 

"Сретенье Господне считается рубежом Ветхого и Нового Заветов, службы в церкви в этот день заканчиваются Крестным ходом с зажженными свечами", – сообщили Sputnik в среду в экзархате. 

По словам собеседников агентства, в этот день и накануне вечером освящаются свечи. "Сретенские свечи освящают раз в год особым чином", – пояснили священнослужители. 

Рассказывая о канонической истории праздника, в экзархате сообщили, что в ветхозаветные времена в греческой Александрии собралось около 70 переводчиков древних иудейских книг на греческий язык. Среди них был 360-летний старец Симеон, которому Иосиф и Анна принесли сорокадневного младенца Иисуса. Старец Симеон и предсказал, кем будет младенец.

Как рассказали этнографы, 15 февраля, когда православная церковь отмечает Сретенье Господне, совпадает праздником Громницы, который имеет языческие корни.  По их словам, этот день древние славяне-язычники посвящали всесильному огню и изготавливали громничные свечи. 

Громничная или сретенская свеча обладает особой силой, она должна была оберегать всякий дом, где хранилась, от грома и молнии, бед и напастей.

 
Теги: Минск
 
 
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Сретенье считается рубежом Ветхого и Нового Заветов, а сретенские свечи обладают особой силой, их освящают только раз в год особым чином.

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