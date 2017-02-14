О неизвестных широкой аудитории событиях Афганской войны на радио Sputnik Беларусь рассказал руководитель Благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам "Память Афгана", полковник воздушно-десантных войск отставке Александр Метла.

"Я прибыл в Афганистан в 1987 году, когда уже было другое настроение в обществе. Тогда только начали говорить о том, что идет война. До этого и говорили, и писали очень скромно, почти не было информации о боевых действиях. То, что мы там воюем, стало открытием для всего советского народа, хотя война длилась с 1979 года",- рассказал Метла.



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Собеседник Sputnik напомнил о том, что боевые действия на территории Афганистана велись постоянно, и с выводом советских войск эта война не только не прекратилась, но еще больше разгорелась.

"Те силы, которые готовились против советских войск, пришли в Афганистан и навели свою власть, это так называемые талибы. И только тогда весь мир заговорил о терроризме", — отметил Метла.

По сведениям собеседника, в Афганистане воевали около 28 тысяч белорусов, из них, по официальным данным, не вернулся 771 человек — это только те, кто похоронен на территории Беларуси.

"771 имя выбито на памятнике на Острове скорби в Минске, который часто называют Островом материнских слез. Но эти цифры не точные, многие белорусы похоронены в России, в других республиках, пропали без вести", — сказал руководитель фонда.

По словам Александра Метлы, только спустя годы после вывода войск из Афганистана участникам войны удалось избавиться от многих упреков в свой адрес.

"Нам говорили: "Я вас туда не посылал". Когда мы только вернулись из Афганистана, очень часто этот упрек звучал. Когда приходилось добиваться каких-то решений жилищного вопроса или других социальных проблем, чиновники любили этот упрек повторять. Считалось, что мы отправились туда сами добровольно", — рассказал Метла.

По словам руководителя фонда "Память Афгана", осознание событий той войны произошло в обществе постепенно, и во многом благодаря тому, о чем говорил глава государства, открывая памятник на Острове скорби в Минске.

"Тогда президент пообещал, что ни один белорусский солдат не будет воевать на другой территории и ни в каких конфликтах участвовать, и он держит это слово. Это дорогого стоит", — констатировал собеседник Sputnik.

Беседу с руководителем Благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам "Память Афгана" Александром Метлой в День памяти воинов-интернационалистов слушайте на радио Sputnik Беларусь.