МИНСК, 15 фев – Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в среду 15 февраля, местами по республике воздух прогреется до +4°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики пообещали, что до конца месяца морозов в стране уже не ожидается.

"В среду будет переменная облачность, без осадков. Утром в западных районах Беларуси – слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица", – сказали в Гидромете.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит от –1 до +4 °С.

В Минске, по данным Гидромета, будет солнечно, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +2°С.