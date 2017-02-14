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Гидромет о погоде 15 февраля: местами потеплеет до +4°С

15.02.2017 08:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев – Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в среду 15 февраля, местами по республике воздух прогреется до +4°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде 15 февраля: местами потеплеет до +4°С
© Pixabay.com
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Ранее синоптики пообещали, что до конца месяца морозов в стране уже не ожидается.

"В среду будет переменная облачность, без осадков. Утром в западных районах Беларуси – слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица", – сказали в Гидромете.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит от –1 до +4 °С.

В Минске, по данным Гидромета, будет солнечно, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +2°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики прогнозируют, что в Беларуси в среду будет без осадков, утром в западных регионах возможен слабый туман.

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