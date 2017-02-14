|
Гидромет о погоде 15 февраля: местами потеплеет до +4°С
15.02.2017 08:18 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в среду 15 февраля, местами по республике воздух прогреется до +4°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики пообещали, что до конца месяца морозов в стране уже не ожидается.
"В среду будет переменная облачность, без осадков. Утром в западных районах Беларуси – слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица", – сказали в Гидромете.
По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит от –1 до +4 °С.
В Минске, по данным Гидромета, будет солнечно, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +2°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики прогнозируют, что в Беларуси в среду будет без осадков, утром в западных регионах возможен слабый туман.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии