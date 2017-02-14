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В России решили снизить прямые налоги и повысить косвенные
15.02.2017 09:16 — Разное | Ежедневник
фото: bigmir.net
Снижается общая ставка страховых взносов, а повышается налога на добавленную стоимость.
Министерство экономического развития и министерство финансов договорились снизить прямые налоги на труд, а потери бюджета компенсировать ростом налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщают «Ведомости» и
Основной рассматриваемый экономическим блоком правительства вариант — снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 21 процента от зарплаты. При этом НДС — налог, который россияне платят косвенно, покупая товары — предложено повысить с 18 до 21 процента. Такая схема 21/21 приведет к недополучению 682 миллиардов рублей федеральным бюджетом, рассказала «Ведомостям» эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина.
В правительстве также рассматривают другие варианты баланса ставки страховых взносов и НДС:
20/22 — потери составят 600 миллиардов рублей
21/22 — 400 миллиардов
22/22 — 180 миллиардов
При этом любая из предложенных схем приведет к потере доходов Пенсионного фонда, а также может серьезно разогнать инфляцию за счет роста НДС.
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Снижается общая ставка страховых взносов, а повышается налога на добавленную стоимость.
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