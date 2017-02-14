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В России решили снизить прямые налоги и повысить косвенные

15.02.2017 09:16 — Разное | Ежедневник  
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В России решили снизить прямые налоги и повысить косвенные

фото: bigmir.net

Снижается общая ставка страховых взносов, а повышается налога на добавленную стоимость.

Министерство экономического развития и министерство финансов договорились снизить прямые налоги на труд, а потери бюджета компенсировать ростом налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщают «Ведомости» и РБК. При этом источники РБК указывают, что говорить о согласованной позиции ведомств пока рано.

Основной рассматриваемый экономическим блоком правительства вариант — снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 21 процента от зарплаты. При этом НДС — налог, который россияне платят косвенно, покупая товары — предложено повысить с 18 до 21 процента. Такая схема 21/21 приведет к недополучению 682 миллиардов рублей федеральным бюджетом, рассказала «Ведомостям» эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина.

В правительстве также рассматривают другие варианты баланса ставки страховых взносов и НДС:

20/22 — потери составят 600 миллиардов рублей

21/22 — 400 миллиардов

22/22 — 180 миллиардов

При этом любая из предложенных схем приведет к потере доходов Пенсионного фонда, а также может серьезно разогнать инфляцию за счет роста НДС.

 
 
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Снижается общая ставка страховых взносов, а повышается налога на добавленную стоимость.

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