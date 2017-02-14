﻿ НАТО хочет проводить брифинги по российско-белорусским учениям. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НАТО хочет проводить брифинги по российско-белорусским учениям

15.02.2017 10:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
НАТО хочет проводить брифинги по российско-белорусским учениям

Фото РИА Новости

Генсек НАТО желал бы видеть больше транспарентности в отношениях с Россией касательно таких учений, как "Запад-2017".

"В настоящее время наше внимание привлекают учения, в том числе - маневры "Запад". И мне кажется, что это иллюстрирует важность диалога с РФ, важность развивать военные каналы связи", - сказал  генсек альянса Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс".

"Нам нужно больше транспарентности, больше предсказуемости, в том числе в том, что касается, к примеру, таких военных учений, как "Запад".

По его словам, "одна из тем, которую мы обсуждали в рамках Совета Россия-НАТО - это то, каким образом мы можем использовать Совет для проведения на условиях взаимности брифингов по учениям, в частности, по таким маневрам как "Запад".

3 февраля штаб Западного военного округа (ЗВО) сообщил, что российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут сразу на нескольких полигонах двух стран. 

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности его страны провести на своей территории учения "Запад-2017". "Учения, если Россия в этом заинтересована, пройдут. Мы примем эти учения. Это будут открытые учения. Мы пригласим всех, чтобы видели, что мы ни на кого не собираемся нападать, у нас такой цели нет. Не дай Бог, мы станем агрессором против какой-то страны. Это, конечно, немыслимо. Поэтому у нас только оборонная позиция", - сказал А.Лукашенко, отвечая на вопросы в рамках "Большого разговора с президентом".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генсек НАТО желал бы видеть больше транспарентности в отношениях с Россией касательно таких учений, как "Запад-2017".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Найден способ победить неизлечимую атрофию мышц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика