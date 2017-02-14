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Генсек НАТО желал бы видеть больше транспарентности в отношениях с Россией касательно таких учений, как "Запад-2017".

"В настоящее время наше внимание привлекают учения, в том числе - маневры "Запад". И мне кажется, что это иллюстрирует важность диалога с РФ, важность развивать военные каналы связи", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс".

"Нам нужно больше транспарентности, больше предсказуемости, в том числе в том, что касается, к примеру, таких военных учений, как "Запад".

По его словам, "одна из тем, которую мы обсуждали в рамках Совета Россия-НАТО - это то, каким образом мы можем использовать Совет для проведения на условиях взаимности брифингов по учениям, в частности, по таким маневрам как "Запад".

3 февраля штаб Западного военного округа (ЗВО) сообщил, что российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут сразу на нескольких полигонах двух стран.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности его страны провести на своей территории учения "Запад-2017". "Учения, если Россия в этом заинтересована, пройдут. Мы примем эти учения. Это будут открытые учения. Мы пригласим всех, чтобы видели, что мы ни на кого не собираемся нападать, у нас такой цели нет. Не дай Бог, мы станем агрессором против какой-то страны. Это, конечно, немыслимо. Поэтому у нас только оборонная позиция", - сказал А.Лукашенко, отвечая на вопросы в рамках "Большого разговора с президентом".