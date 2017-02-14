Американская газета The New York Times утверждает , что Россия приступила к серийному производству и развертыванию в составе ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М» дозвуковой крылатой ракеты большой дальности 9М729 (американское обозначение SSC-X-8).



Фото: militaryrussia.ru

Пристальный интерес к новой крылатой ракете наземного базирования проявляла еще администрация Обамы, которая сообщила об испытаниях 9М729 еще в 2014 году. В них американцы усматривают нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года.

Сами американцы называют эту ракету SSC-X-8. Но литера «X» не фигурирует в разведывательных сообщениях, потому что американская разведка рассматривают эту ракету как уже оперативную, а не как систему в стадии разработки.

Максимальная дальность новой ракеты американскими источниками оценивается по-разному: от 2000 до 5500 км. Эти цифры значительно превышают показатели ракеты 9М728 (американское обозначение SSC-7), использующей в составе ракетного комплекса «Искандер-М». Ее дальность не превышает 500 км.