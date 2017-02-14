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Спецназ Минобороны Беларуси поедет на учения в Россию

15.02.2017 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Силы специальных операций Вооруженных сил Беларуси примут участие в первых международных тактических учениях российских Воздушно-десантных войск, сообщили в министерстве обороны России.

Спецназ Минобороны Беларуси поедет на учения в Россию
© Sputnik Николай Хижняк
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Учения пройдут в феврале-марте в Псковской области, это первые международные учения ВДВ МО России в 2017 году.

"С 28 февраля по 4 марта 2017 года на базе 76-й десантно-штурмовой дивизии состоятся совместные российско-белорусские тактические учения. В них примут участие подразделения ВДВ России и сил спецопераций ВС Беларуси", — сообщили Sputnik в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По словам военных, основная фаза учений пройдет на территории Псковской области.

Учения будут проходить на сильно пересеченной местности, особенностью станет наличие глубокого снежного покрова, замерзших рек, озер, болот, канав и оврагов, сообщили в Минобороны.

 
Теги: Минск
 
 
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Учения будут проходить на сильно пересеченной местности, где есть замерзшие реки, озера, болота, канавы и овраги.

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