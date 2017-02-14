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В Минске неизвестный поджег "жигули"
Происшествие случилось 14 февраля, около 15.00. Спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля напротив жилого дома по улице Байкальской, 62. Об этом
Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит ВАЗ-2106, возгорание произошло в салоне автомобиля. Работники МЧС оперативно ликвидирован пожар.
В результате пожара повреждена внутренняя обшивка, приборная панель и лобовое стекло «жигулей». Предполагаемая причина возгорания — поджог. Виновное лицо устанавливается.
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Происшествие случилось 14 февраля, около 15.00, на улице Байкальской.
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